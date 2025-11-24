ماريسكا: تشيلسي في «مهمة شاقة» أمام برشلونة!



لندن (أ ف ب)



رأى المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا أن على تشيلسي الإنجليزي «الدفاع كفريق» في مواجهة برشلونة الإسباني الذي يزوره الثلاثاء في لندن، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واعتبر ماريسكا أن فريقه سيكون أمام مهمة شاقة ضد برشلونة الذي «يصنع الكثير من الفرص، يسجل دائماً الكثير من الأهداف، يجب علينا إيجاد التوازن المناسب بين الهجوم والدفاع».

وحثَّ ماريسكا لاعبيه على ضرورة عدم التركيز حصراً على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حتى وإن «كان لاعباً رائعاً»، مضيفاً: «كالعادة، يتوجّب علينا الدفاع كفريق، بطريقة شرسة، الأمر يتعلق بليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز، (الهولندي) فرنكي دي يونج، هناك الكثير من اللاعبين (الذين يجب مراقبتهم)».

ومن المتوقع أن تكون مباراة الثلاثاء مثيرة، في ظل وجود لاعبين مثل يامال ولوبيز من جهة برشلونة والبرازيلي الشاب إستيفاو (18 عاماً) من ناحية المضيف اللندني.

ورأى ماريسكا أنه «من الرائع لمحبي كرة القدم مشاهدة لاعبين مثل إستيفاو، لامين يامال، وبيدري، هذا هو سر جمال كرة القدم، نحن سعداء بوجوده معنا».

ورفض الإيطالي الدخول في مقارنة بين إستيفاو الذي وصل هذا الصيف إلى «ستامفورد بريدج» من بالميراس، ونجم برشلونة يامال البالغ أيضاً 18 عاما، قائلاً «سيكون إستيفاو لاعباً مهماً للنادي في المستقبل، لا شك في ذلك».

وشدد: «أهم شيء الآن بالنسبة لي هو حبه لكرة القدم، أن يكون سعيداً، وليس التفكير بأن يصبح أفضل من هذا اللاعب أو ذاك».

في المسابقة القارية، خسر تشيلسي مباراته الافتتاحية أمام بايرن ميونيخ الألماني، ثم انتفض بانتصارين على بنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي قبل أن يتعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع قره باغ في أذربيجان.

ويملك برشلونة نفس رصيد النادي اللندني بعدما حقق فوزين على نيوكاسل الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني، مقابل خسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي.