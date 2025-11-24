الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ويستوود يترك هونج كونج بعد وداع تصفيات كأس آسيا

ويستوود يترك هونج كونج بعد وداع تصفيات كأس آسيا
24 نوفمبر 2025 19:07

 
هونغ كونغ (أ ف ب)

قال الإنجليزي أشلي ويستوود، إنه سيترك مهامه مدرباً لمنتخب هونج كونج لكرة القدم، بعد الخسارة المفاجئة أمام سنغافورة في المباراة الأخيرة، ضمن تصفيات كأس آسيا 2027.
وتعرض ويستوود لانتقادات المشجعين، وحتى وزيرة الرياضة في هونج كونج، بعد أن أهدر فريقه تقدمه، ثم خسر أمام سنغافورة 1-2 على ملعب كاي تاك.
وأعلن اتحاد هونج كونج الصين أنه «توصل إلى اتفاق لإنهاء التعاون» مع ابن التاسعة والأربعين.
ونقل الاتحاد عن ويستوود «حان الوقت للرحيل، كانت 15 شهراً رائعة مع التطوّر في التصنيف، أسلوب اللعب ورفع كأس في تصفيات اتحاد شرق آسيا».
تابع «علي أن أعيش مع خيبة عدم التأهل إلى كأس آسيا، ولا أحد يتألم أكثر مني، مشاهدة ملعب كاي تاك يعج بالمتفرجين، سبعة انتصارات متتالية، أرقام قياسية للحضور ومنطقة موحدة، كلها ذكريات لن أنساها».
وكتبت وزيرة الرياضة والسياحة روزانا لو على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة الأسبوع الماضي، إن رأيها بشأن استراتيجية المباراة «يختلف تماماً عن (رأي) المدرب».
وفاز ويستوود 10 مرات من أصل 20 مباراة منذ تعيينه في أغسطس 2024.

كأس آسيا
هونج كونج
سنغافورة
