الرياضة

«النجم» يغيب عن تشيلسي أمام برشلونة وأرسنال

«النجم» يغيب عن تشيلسي أمام برشلونة وأرسنال
24 نوفمبر 2025 19:47

 
لندن (د ب أ)


قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن النجم كول بالمر سيغيب عن مباراتي برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا وأرسنال بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنجليزي تعرض لكسر في أصبع القدم في منزله الأسبوع الماضي، ليؤجل ذلك عودته من إصابة تعرض لها في الفخذ، وأبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر.
وجاءت إصابة بالمر في وقت صعب للغاية، حيث سيواجه تشيلسي منافسه الإسباني الفائز بلقب دوري الأبطال خمس مرات، ثم سيواجه متصدر الدوري الإنجليزي حالياً.
وكانت المرة الأخيرة التي لعب فيها بالمر في الخسارة التي تعرض لها تشيلسي بنتيجة 1-2 أمام مانشستر يونايتد منذ أكثر من شهرين، وغاب عن 12 مباراة للفريق، وكذلك فترتي توقف دولي، ورغم ذلك قدم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي أداءً جيداً في غيابه.
وقال ماريسكا: «لا نعرف متى سيعود بالمر، لكن من المؤكد أن ذلك سيكون قريباً، أنه يتدرب على أرض الملعب بالفعل، ويتدرب بالكرة ويشعر بحالة جيدة».
وأضاف: «نحن هنا من أجل مباراة الغد (أمام برشلونة) ثم سنفكر في مواجهة أرسنال».
وبسؤاله حول إمكانية إشراك بالمر في مواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل، قال ماريسكا: «لا أعتقد ذلك في الوقت الحالي».
ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر.

