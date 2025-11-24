جوارديولا: أشعر بالحرج والخجل!



لندن (د ب أ)



أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يشعر بالحرج والخجل من تصرفه تجاه مصور عقب خسارة الفريق أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

انفعل جوارديولا بعد تصويره من مسافة قريبة بعد صافرة النهاية، أثناء مناقشة حادة مع قائد نيوكاسل، برونو جيمارايش، وحكام المباراة على أرض الملعب.

وأمسك جوارديولا بسماعة الكاميرا، وسط غضبه الشديد من قرار الحكم باحتساب هدف أشلي بارنز في الدقيقة 70، والذي منح نيوكاسل الفوز في ملعب سانت جيمس بارك. قال جوارديولا في مؤتمر صحفي: «أعتذر، وأشعر بالحرج والخجل عندما أرى ذلك، لم يعجبني ما حدث، واعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة».

أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «سأبقى بنفس شخصيتي ولو بعد 1000 مباراة، لست شخصاً مثاليا، لقد ارتكبت خطأ فادحاً، ولكنني كنت أدافع عن فريقي والنادي».

وبشأن نقاشه الحاد مع برونو جيمارايش، تابع المدرب الإسباني «أعرف هذا اللاعب منذ سنوات طويلة، ولطالما نتجادل بعد المباريات، وحدث ذلك في ملعبنا (الاتحاد)، وفي النفق المؤدي إلى الملعب وفي أرجاء أخرى، ولكن تربطني به علاقة جيدة».

واصل جوارديولا «أحب ذلك، لأنني شخص حماسي، لذا أحب التحدث والجدال والتفاعل مع الأحداث بكل أجزاء جسدي».

وألمح جوارديولا إلى أنه سيتحدث بشأن التحكيم في مباراة نيوكاسل، لكنه يركز حالياً على مباراة باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

اشتكى مانشستر سيتي من تعرض حارس مرماه جيانلويجي دوناروما لعرقلة خلال هدف بارنز الحاسم الذي قاد نيوكاسل للفوز بنتيجة 2 -1 .

وأكد جوارديولا «يوم الجمعة المقبل، سأتحدث عن ذلك، قبل مباراتنا أمام ليدز يونايتد في الدوري».

وخسر مانشستر سيتي مباراته الرابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكنه انطلق بنتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، وجمع 10 نقاط بعد مرور أربع جولات، ليحتل المركز الرابع.

أشار جوارديولا «لقد قطعنا نصف الطريق، وقدمنا أربع مباريات رائعة للغاية، والآن سنبدأ آخر أربع مباريات، وأولها أمام ثالث الدوري الألماني، ستكون مباراة مهمة». وستكون مواجهة ليفركوزن هي المباراة رقم 100 لجوارديولا في دوري أبطال أوروبا كمدرب لمانشستر سيتي، وكان أبرز ما حققه في الـ 99 مباراة السابقة هو الفوز باللقب في.2023 وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة الفريق الألماني بدون قائده رودري بسبب إصابة في أوتار الركبة، ويستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة مهاجمه المعار إلى ليفركوزن، كلاوديو إيتشيفيري.







