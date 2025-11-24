الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميك شوماخر من «الفورمولا-1» إلى «إندي كار»

ميك شوماخر من «الفورمولا-1» إلى «إندي كار»
24 نوفمبر 2025 21:16

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
انتهاك القواعد يشطب نتيجتي نوريس وبياستري في لاس فيجاس
شطب نتيجة نوريس وبياستري في «جائزة لاس فيجاس»!


يشارك ميك شوماخر، سائق سيارات «الفورمولا-1» السابق في سلسلة سباقات إندي كار في العام المقبل 2026.
أعلن فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج الأميركي في بيان عن تعاقده مع شوماخر.
وقال بوبي رحال، الشريك في ملكية الفريق «أرحب بالنيابة عن فريقنا بوجود ميك معنا، وفي سباقات إندي كار».
تنافس شوماخر، نجل بطل العالم السابق في «الفورمولا-1»، مايكل شوماخر، في سباقات «الفورمولا-1» لعامي 2021 و2022 مع فريق هاس، ولكن لم يتم تمديد عقده.
كما شارك السائق الألماني في بطولة العالم للتحمل عامي 2024 و2025 مع فريق ألبين، لكنه أعلن الأسبوع الماضي أنه سيغادر الفريق.
وقال فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج في بيانه «لقد أبهرنا شوماخر بسرعته وفنياته في اختبار إندي كار يوم 13 أكتوبر».
من جانبه، أضاف شوماخر «بفضل خبرتي في «الفورمولا-1» وسباقات التحمل، ومشاركتي في العديد من سباقات السيارات على مر السنين، لدي من الخبرة في بناء شراكة فعالة، ونجح فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج في تجهيزي بشكل مميز خلال الاختبارات، وأثق أننا سننجح معاً».
ويبقى ديفيد ليترمان، مقدم البرامج التلفزيونية والممثل الكوميدي الأميركي، أحد الشركاء في ملكية هذا الفريق.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ميك شوماخر
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©