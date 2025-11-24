ميك شوماخر من «الفورمولا-1» إلى «إندي كار»



برلين (د ب أ)



يشارك ميك شوماخر، سائق سيارات «الفورمولا-1» السابق في سلسلة سباقات إندي كار في العام المقبل 2026.

أعلن فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج الأميركي في بيان عن تعاقده مع شوماخر.

وقال بوبي رحال، الشريك في ملكية الفريق «أرحب بالنيابة عن فريقنا بوجود ميك معنا، وفي سباقات إندي كار».

تنافس شوماخر، نجل بطل العالم السابق في «الفورمولا-1»، مايكل شوماخر، في سباقات «الفورمولا-1» لعامي 2021 و2022 مع فريق هاس، ولكن لم يتم تمديد عقده.

كما شارك السائق الألماني في بطولة العالم للتحمل عامي 2024 و2025 مع فريق ألبين، لكنه أعلن الأسبوع الماضي أنه سيغادر الفريق.

وقال فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج في بيانه «لقد أبهرنا شوماخر بسرعته وفنياته في اختبار إندي كار يوم 13 أكتوبر».

من جانبه، أضاف شوماخر «بفضل خبرتي في «الفورمولا-1» وسباقات التحمل، ومشاركتي في العديد من سباقات السيارات على مر السنين، لدي من الخبرة في بناء شراكة فعالة، ونجح فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج في تجهيزي بشكل مميز خلال الاختبارات، وأثق أننا سننجح معاً».

ويبقى ديفيد ليترمان، مقدم البرامج التلفزيونية والممثل الكوميدي الأميركي، أحد الشركاء في ملكية هذا الفريق.