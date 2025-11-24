الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»

4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»
24 نوفمبر 2025 21:49

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أكرد يواصل الغياب عن مارسيليا
23 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس العرب


يعاني الأهلي المصري من كثرة الإصابات في صفوفه، قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.
وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني إلى معاناة الثلاثي محمد الشناوي حارس الفريق وقائده، ومحمد شكري، وأحمد عبد القادر من إصابات عضلية مختلفة.
أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق: «الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، وتعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري».
وأضاف أن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبدالقادر للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الخلفية، بينما كشفت الأشعة إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة. ومن المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفقاً للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيداً لعودة مشاركته مع الفريق.
في سياق متصل، قال طبيب الأهلي: إن مصطفى العش، مدافع الفريق تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق الذي أقيم الاثنين، موضحاً أنه تم التدخل الفوري وتقديم الإسعافات الأولية.
وأشار طبيب الأهلي إلى أن الجهاز الطبي قرر حجز اللاعب لمدة 24 ساعة بأحد المستشفيات، ليكون تحت الملاحظة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق.
ويحل الأهلي ضيفاً على الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.
واستهل الأهلي مشواره بفوز عريض على شبيبة القبائل بنتيجة 4 -1 في القاهرة، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة صفر- 1 في تنزانيا.

مصر
المغرب
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي
الجيش الملكي
شبيبة القبائل
محمد الشناوي
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©