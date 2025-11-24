4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



يعاني الأهلي المصري من كثرة الإصابات في صفوفه، قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني إلى معاناة الثلاثي محمد الشناوي حارس الفريق وقائده، ومحمد شكري، وأحمد عبد القادر من إصابات عضلية مختلفة.

أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق: «الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، وتعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري».

وأضاف أن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبدالقادر للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الخلفية، بينما كشفت الأشعة إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة. ومن المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفقاً للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيداً لعودة مشاركته مع الفريق.

في سياق متصل، قال طبيب الأهلي: إن مصطفى العش، مدافع الفريق تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق الذي أقيم الاثنين، موضحاً أنه تم التدخل الفوري وتقديم الإسعافات الأولية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الجهاز الطبي قرر حجز اللاعب لمدة 24 ساعة بأحد المستشفيات، ليكون تحت الملاحظة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

ويحل الأهلي ضيفاً على الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره بفوز عريض على شبيبة القبائل بنتيجة 4 -1 في القاهرة، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة صفر- 1 في تنزانيا.