شباب الأهلي يتجاوز الغرافة بهدفين في «نخبة آسيا»



مراد المصري (أبوظبي)



قطع شباب الأهلي خطوة كبيرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية»، ضمن «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الغرافة القطري 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي، في «الجولة الخامسة»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الخامس، وتجمد رصيد الغرافة عند 3 نقاط، في المركز التاسع.

وسجل هدفي شباب الأهلي كوان سانتوس، بعدما انطلق من الجهة اليسرى، وسدد كرة في الزاوية اليمنى البعيدة عن حارس المرمى في الدقيقة التاسعة، وكرر بالا «المشهد» بتسديدة شبه مماثلة من مسافة بعيدة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

من ناحية أخرى، يلتقي الوحدة مع السد القطري، الثلاثاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي في لقاء يتطلع فيه «العنابي» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، حيث لم يعرف الخسارة في الجولات الأربع الماضية، ليجمع 10 نقاط، فيما يبحث السد عن التمسك بالأمل، بعدما حصد نقطتين فقط.