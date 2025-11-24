الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تشارك في مونديال أندية كرة القدم المصغرة 2026

الإمارات تشارك في مونديال أندية كرة القدم المصغرة 2026
25 نوفمبر 2025 01:50

دبي (وام)

أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الرياضة للجميع، مشاركة دولة الإمارات في بطولة العالم لأندية كرة المصغرة 2026، وأكدت اللجنة أن فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي سيمثل الدولة في البطولة العالمية، بعد فوزه أمس بلقب النسخة الأولى من بطولة أندية آسيا لكرة القدم، إثر تغلبه في النهائي على فريق العطاء اللبناني 4 - 3، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي لكرة القدم المصغرة، إن هذه المشاركة تفتح الباب أمام المزيد من الاهتمام باللعبة في الدولة، وانتشارها الواسع، واستقطاب الأندية واللاعبين، نظراً للأثر الملموس للخطوات المحورية والمتمثلة في إطلاق منافسات كأس الإمارات والدوري.
وأضاف: أن فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي محصلة إيجابية لاستراتيجية لجنة كرة القدم المصغرة في الاتحاد، بالإضافة إلى أن الإمارات أمام حدث كبير باستضافة بطولة كأس العرب في أبريل المقبل، بما يسهم في ترسيخ الاهتمام باللعبة، وجذب المزيد من الشركاء، وتوسيع مظلة المنافسات، لاسيما في الفئات السنية، لتأسيس قاعدة صلبة ترتكز عليها المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل.

الرياضة للجميع
الإمارات
