الرياضة

الدحيل يضرب الاتحاد بـ «رباعية» في «نخبة آسيا»

الدحيل يضرب الاتحاد بـ «رباعية» في «نخبة آسيا»
24 نوفمبر 2025 22:42

 
الدوحة (رويترز)

سجل عادل بولبينة ثلاثية ليقود الدحيل إلى الفوز 4-2 على الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما تجنب الفريق القطري انتفاضة متأخرة.
وسجل كريم بنزيمة ثنائية للفريق السعودي قرب النهاية، لكنها لم تكن كافية لعودة فريق المدرب سيرجيو كونسيساو في النتيجة ليتعرض الاتحاد لخسارته الثالثة في خمس مباريات بالمسابقة القارية الأبرز للأندية.
ورفع الدحيل رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند ست نقاط في المركز السابع.
ووضع بولبينة الدحيل في المقدمة بعد خمس دقائق، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يكمل الجناح الجزائري ثلاثيته بعد ثماني دقائق من نهاية الاستراحة.
وجعل كشيشتوف بيونتيك النتيجة 4-صفر للدحيل في الدقيقة 74 قبل أن يقلص بنزيمة الفارق.

