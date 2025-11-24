الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي يتمنى الفوز مع نابولي في ذكرى وفاة مارادونا

كونتي يتمنى الفوز مع نابولي في ذكرى وفاة مارادونا
24 نوفمبر 2025 23:00

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جوارديولا: أشعر بالحرج والخجل!
«النجم» يغيب عن تشيلسي أمام برشلونة وأرسنال


يأمل أنطونيو كونتي مدرب نابولي الإيطالي، أن يحقق فوزاً في ذكرى وفاة الأسطورة الراحل، دييجو مارادونا.
توفي أسطورة الأرجنتين ونابولي قبل خمس سنوات في 25 نوفمبر عن عمر ناهز 60 عاماً، ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهة كاراباج، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يدخل نابولي المباراة متقدماً بمركز واحد عن مراكز الإقصاء من البطولة، بعدما اكتفى بفوز وحيد بعد مرور أربع جولات، ويأمل كونتي في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.
قال كونتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنابولي «تحقيقنا نتيجة سيكون أمراً رائعاً لتخليد ذكرى دييجو مارادونا، فهو لن يفارق أذهاننا غداً».
وشدد المدرب الإيطالي «كاراباج فريق قوي، يرتكز على العديد من اللاعبين الأجانب، وتركوا بصمة مميزة في الكرة الأوروبية، ستكون مواجهة صعبة، وعلينا بذل جهد مضاعف، لأننا نعاني من كثرة الإصابات منذ بداية الموسم».
فاز نابولي على أتالانتا بنتيجة 3 -1 في الدوري الإيطالي، يوم السبت، ليكسر كونتي وفريقه سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، بفضل ثنائية من نجمه ديفيد نيريس، ليرتقي الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب.
ويركز نابولي حالياً على مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً وحيداً أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في أكتوبر، وخسر مرتين أمام مانشستر سيتي وآيندهوفن، واكتفى بتعادل سلبي أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية.
وينتظر نابولي اختباراً صعباً أمام كاراباج الذي فاز على بنفيكا وكوبنهاجن، وتعادل مع تشيلسي الإنجليزي.
وشدد كونتي في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نحن متفائلون، يجب أن نتسم بالشجاعة بعد الفوز على أتالانتا، وهو ما يرفع من حالتنا المعنوية لمواصلة مشوارنا في دوري الأبطال، مباراة الغد تتطلب جهداً مضاعفاً».
واصل «نحتاج لجهود جميع اللاعبين، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لصالحنا، لا يزال لدينا بعض الغيابات من القوام الأساسي، ولكن أي لاعب سيشارك في المباراة يجب أن يقدم أفضل ما لديه».
أنطونيو كونتي تصريحاته «حان الوقت لنبذل قصارى جهدنا ونقاتل بروح الفريق، لأن مواجهة كاراباج ستكون خطوة مهمة في ترتيبنا بدوري أبطال أوروبا».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
نابولي
أنطونيو كونتي
مارادونا
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©