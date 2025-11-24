لاعب أرسنال يشيد بصاحب «الهاتريك»



لندن (د ب أ)



أشاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال، بزميله إيبريتشي إيزي، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك توتنهام، ليصنع الفارق في سعي فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هزيمتي ليفربول ومانشستر سيتي، فتح الباب أمام أرسنال لتوسيع الفارق في الصدارة، وجاءت ثلاثية إيزي ليحقق أرسنال فوزاً كبيراً على توتنهام 4-1.

وقال ميرينو: «أعتقد أنه لاعب متكامل يمكنه المراوغة ويمكنه التمرير».

وأضاف: «في إسبانيا ولدنا ونشأنا على تلك الموهبة في اللعب، وأن نمرر الكرة ونتواصل على أرض الملعب، إيزي يتمتع بإمكانيات رائعة وعقليته جيدة ويمرر الكرة بالشكل الصحيح، وفي الوقت نفسه يجيد المراوغة».

وتابع ميرينو: «يمكنه التسديد وهو لاعب متكامل حقاً، أنها صفقة رائعة حقاً لأرسنال».

وأوضح: «بمجرد أن تلقي عليه التحية للمرة الأولى يمكنك ملاحظة الهدوء وصوته الهادئ وهو يقدم نفسه».

وقال: «لديه ثقة كبيرة ونجلس سوياً في الصباح في الساونا بملعب التدريب، ونتبادل معاً أطراف الحديث عن كل شيء، أنه شخص رائع ومتكامل ونحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين».