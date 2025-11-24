الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب أرسنال يشيد بصاحب «الهاتريك»

لاعب أرسنال يشيد بصاحب «الهاتريك»
24 نوفمبر 2025 23:12

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جوارديولا: أشعر بالحرج والخجل!
«النجم» يغيب عن تشيلسي أمام برشلونة وأرسنال


أشاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال، بزميله إيبريتشي إيزي، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك توتنهام، ليصنع الفارق في سعي فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هزيمتي ليفربول ومانشستر سيتي، فتح الباب أمام أرسنال لتوسيع الفارق في الصدارة، وجاءت ثلاثية إيزي ليحقق أرسنال فوزاً كبيراً على توتنهام 4-1.
وقال ميرينو: «أعتقد أنه لاعب متكامل يمكنه المراوغة ويمكنه التمرير».
وأضاف: «في إسبانيا ولدنا ونشأنا على تلك الموهبة في اللعب، وأن نمرر الكرة ونتواصل على أرض الملعب، إيزي يتمتع بإمكانيات رائعة وعقليته جيدة ويمرر الكرة بالشكل الصحيح، وفي الوقت نفسه يجيد المراوغة».
وتابع ميرينو: «يمكنه التسديد وهو لاعب متكامل حقاً، أنها صفقة رائعة حقاً لأرسنال».
وأوضح: «بمجرد أن تلقي عليه التحية للمرة الأولى يمكنك ملاحظة الهدوء وصوته الهادئ وهو يقدم نفسه».
وقال: «لديه ثقة كبيرة ونجلس سوياً في الصباح في الساونا بملعب التدريب، ونتبادل معاً أطراف الحديث عن كل شيء، أنه شخص رائع ومتكامل ونحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
توتنهام
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©