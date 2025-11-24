الشارقة يهزم الأهلي السعودي بهدف في «نخبة آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



فاز الشارقة على الأهلي السعودي1-0، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي جرت على ملعب الانماء في جدة، سجل الهدف عثمان كمارا في الدقيقة 81، ليرفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط، في المركز السابع، وتوقف رصيد الأهلي عند 10 نقاط.

قدم الشارقة مباراة كبيرة، وعاد بثلاث نقاط غالية تعيد الثقة للفريق، بعد الهزة الكبيرة محلياً وقارياً، خاصة أن الانتصار جاء على مصلحة حامل اللقب، ونجح المدرب عبدالمجيد النمر في الاختبار الآسيوي.

بدأت المباراة قوية من الجانبين، وكان أداء الشارقة يتسم بالثبات والقوة والتركيز، وهاجم بشكل جيد، مع دفاع منظم، وكانت الجبهة اليسرى الأفضل بقيادة لوان بيريرا الذي تحرك بذكاء، وكاد الحكم أن يطرد لوان بيرير، بعد أن منحه البطاقة الحمراء، لكنه تراجع عن قراره، بعد مراجعة «الفار»، مكتفياً بالبطاقة الصفراء.

وفي الشوط الثاني، أجرى عبدالمجيد النمر مدرب الشارقة أول تغيراته، بإشراك إيجور كورنادو وفيتاي بدلاً من فراس بالعربي وماجد راشد، ثم لعب عثمان كمارا بدلاً من ماناج، وكاتانيتش بدلاً من يومين تشو للإصابة، ونجح كمارا في أن يضع بصمته الرائعة في الدقيقة 81 بهدف أعاد فريقه إلى الواجهة الآسيوية من جديد.