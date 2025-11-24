الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يهزم الأهلي السعودي بهدف في «نخبة آسيا»

الشارقة يهزم الأهلي السعودي بهدف في «نخبة آسيا»
25 نوفمبر 2025 00:36

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن


فاز الشارقة على الأهلي السعودي1-0، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي جرت على ملعب الانماء في جدة، سجل الهدف عثمان كمارا في الدقيقة 81، ليرفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط، في المركز السابع، وتوقف رصيد الأهلي عند 10 نقاط.
قدم الشارقة مباراة كبيرة، وعاد بثلاث نقاط غالية تعيد الثقة للفريق، بعد الهزة الكبيرة محلياً وقارياً، خاصة أن الانتصار جاء على مصلحة حامل اللقب، ونجح المدرب عبدالمجيد النمر في الاختبار الآسيوي.
بدأت المباراة قوية من الجانبين، وكان أداء الشارقة يتسم بالثبات والقوة والتركيز، وهاجم بشكل جيد، مع دفاع منظم، وكانت الجبهة اليسرى الأفضل بقيادة لوان بيريرا الذي تحرك بذكاء، وكاد الحكم أن يطرد لوان بيرير، بعد أن منحه البطاقة الحمراء، لكنه تراجع عن قراره، بعد مراجعة «الفار»، مكتفياً بالبطاقة الصفراء.
وفي الشوط الثاني، أجرى عبدالمجيد النمر مدرب الشارقة أول تغيراته، بإشراك إيجور كورنادو وفيتاي بدلاً من فراس بالعربي وماجد راشد، ثم لعب عثمان كمارا بدلاً من ماناج، وكاتانيتش بدلاً من يومين تشو للإصابة، ونجح كمارا في أن يضع بصمته الرائعة في الدقيقة 81 بهدف أعاد فريقه إلى الواجهة الآسيوية من جديد.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الإمارات
السعودية
الشارقة
أهلي جدة
عبدالمجيد النمر
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©