الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

برشلونة يستهدف لقب دوري أبطال أوروبا

برشلونة يستهدف لقب دوري أبطال أوروبا
25 نوفمبر 2025 08:10

لندن(د ب أ)
يتطلع البرازيلي رافينيا نجم برشلونة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، الليلة، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب دام أكثر من شهرين بسبب الإصابة.
وتبقى مواجهة تشيلسي حاسمة في مساعي الفريق الكتالوني للتواجد ضمن أول ثمانية في جدول الترتيب.
وقال رافينيا في مؤتمر صحفي أمس في العاصمة لندن: "العودة للمشاركة في المباريات أمر مميز بالنسبة لي، لقد غبت عن الملاعب لشهرين، وكان الأمر صعبا للغاية، لقد سبق أن سجلت هدفاً في ملعب تشيلسي، وأتمنى أن أكرر ذلك، فإذا أشركني المدرب، فسأبذل قصارى جهدي". أضاف اللاعب البرازيلي الدولي "الهدف الرئيسي لبرشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكنا على وشك التأهل للنهائي في الموسم الماضي، وأرى الفريق حالياً أكثر نضجاً". وأشار رافينيا في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية إلى أنه مر بفترة عصيبة للغاية أثناء غيابه عن الملاعب، موضحاً أنه تعرض لإصابتين، ومضيفاً أنه يحتاج حالياً لتحسين لياقته البدنية لتجنب مزيد من الإصابات.
قال رافينيا "لقد كانت فترة عصيبة، لأنني أرغب في التواجد دائما مع الفريق، والابتعاد لشهرين كان تجربة صعبة بالنسبة لي، أحتاج إلى استعادة لياقتي البدنية، وأتمنى استعادة مستواي، وكان جلوسي في المدرجات أكثر قسوة من التواجد على مقاعد البدلاء".
في سياق آخر، أبدى رافينيا انزعاجه من عدم حصوله على تقديره اللازم من الجوائز الفردية بعد مستواه المميز في الموسم الماضي.
وتابع رافينيا "كنت أستحق تقديراً أكبر، ولكن لا مجال للتحكم في الجوائز الفردية، وعلى المستوى الجماعي خسرنا دوري أبطال أوروبا، ولكن أنا راض عن أدائي، والتصويت على الجوائز يكون بيد أشخاص آخرين". وأشاد النجم البرازيلي بزميليه لامين يامال، وإستيفاو لاعب تشيلسي قائلاً "إنهما لاعبان رائعان، وسيصبحان من أفضل لاعبي العالم في السنوات القادمة". وأشار في ختام تصريحاته "أعمل مع لامين في النادي ومع إستيفاو في منتخب البرازيل، إنهما موهبتان رائعتان، ويسيران على الطريق الصحيح ليصبحا الأفضل، وأحاول مساعدتهما بخبرتي، وأثق أنهما سينجحان لسنوات قادمة".

