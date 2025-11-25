الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كومو يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة تورينو

كومو يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة تورينو
25 نوفمبر 2025 08:15

روما(أ ف ب)
عاد كومو مفاجأة الموسم إلى سكة الفوز بإسقاطه مضيفه تورينو 5-1، في ختام منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل خماسية كومو كل من الهولندي جايدن أداي هدفين (36 و52)، الإسباني خاكوبو رامون (71)، الأرجنتيني نيكو باس (76) والبديل الكرواتي مارتن باتورينا (86)، فيما سجل مواطن الأخير نيكولا فلاشيتش هدف تورينو (45+2 من ركلة جزاء).
ورفع كومو الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي في المرحلتين الماضيتين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.
وحافظ رجال المدرب الإسباني سيسك فابريجاس على سجلهم خالياً من الخسارة للمباراة العاشرة توالياً، حيث حققوا 4 انتصارات، منها الفوز على يوفنتوس 2-0 في المرحلة السابعة، مقابل 6 تعادلات.
وتعود الخسارة الأخيرة والوحيدة حتى الآن لكومو إلى المرحلة الثانية على أرض بولونيا 0-1، علماً أنه كان استهل الموسم بفوز على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين.
في المقابل، تجمد رصيد تورينو الذي مني بخسارته الرابعة عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.
وانتزع ساسوولو تعادلاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ضيفه بيزا 2-2.
سجل لأصحاب الأرض الصربي نيمانيا ماتيتش (6) والنروجي كريستيان ثورستفيد (90+5)، وللفريق الزائر الأنجولي مبالا نزولا (4 من ركلة جزاء) والدنماركي هنريك مايستر (81).

سيسك فابريجاس
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
تورينو
