بيئة برشلونة «الإيجابية» تعيد راشفورد إلى التألق

لندن (د ب أ)

قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن تغيير الأجواء كان مفيداً لماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري. أصبح راشفورد جاهزاً لمواجهة تشيلسي، الليلة، على ملعب ستامفورد بريدج في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من نزله برد تسببت في غيابه عن الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 4 / صفر، في الدوري الإسباني، يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن راشفورد سجل 6 أهداف بقميص برشلونة منها 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، تتضمن ثنائية في زيارة الفريق الكتالوني إلى ملعب نيوكاسل يونايتد.

وأضافت أن انتقال المهاجم الإنجليزي إلى برشلونة ساهم في إحياء مسيرته التي تعثرت مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وقال فليك في مؤتمر صحفي أمس: "أنا سعيد بوجود راشفورد في الفريق، ولعبه مع برشلونة، لقد تابعته طوال مسيرته الكروية، ولطالما أعجبت بقدراته الفنية المميزة داخل منطقة جزاء المنافسين، وأثبت ذلك في برشلونة".

وأضاف المدرب الألماني "تغيير الأجواء كان مفيداً له، برشلونة يلعب بأسلوب مختلف، وأجواءه رائعة، لذا الابتسامة لا تفارقه هنا". يتساوى برشلونة وتشيلسي برصيد 7 نقاط بعد أربع جولات في دوري الأبطال هذا الموسم، ويحتاج الفريقان إلى الفوز في غرب لندن للحفاظ على آمالهما في التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وتطرق فليك للحديث عن رافينيا نجم الفريق العائد من غياب طويل بسبب الإصابة، قائلاً: "نتابع رافينيا خطوة بخطوة، عودته مهمة لنا، ولكن سنقرر معدل مشاركته في المباريات، لأن إصابته تكررت، لذا يجب التعامل معه بحذر".

وختم مدرب برشلونة "أنا سعيد جدا بعودته، لأنه صنع الفارق عند مشاركته في مباراة السبت الماضي، بفضل حيويته وخلق المساحات". وحسم برشلونة آخر مواجهة أمام تشيلسي بالفوز 4 / 1 في مجموع المباراتين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل ما يقرب من ثماني سنوات. سجل ليونيل ميسي هدفاً منح التعادل لبرشلونة بنتيجة 1 / 1 في لندن، قبل أن يسجل هدفين ليساهم في فوز برشلونة إيابا بنتيجة 3 / صفر.