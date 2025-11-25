الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الجودو» ينضم إلى منتخبات بطولة أبوظبي جراند سلام

«الجودو» ينضم إلى منتخبات بطولة أبوظبي جراند سلام
25 نوفمبر 2025 10:31

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للجودو تدريباته البدنية والفنية بصالته الخاصة بجزيرة الماريا في أبوظبي تحت إشراف المدرب فيكتور سكفورتوف المدير الفني والطاقم المساعد، فيما تدربت مجموعة المنطقة الشرقية الثانية بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف المدرب موح صالح الموح، إيذاناً بالانضمام إلى مجموعة أبوظبي صباح غد، والانتقال إلى مقر إقامة المنتخبات المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي ينظمها اتحاد الجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والتي تنطلق منافساتها صباح الجمعة المقبل.
وتشهد البطولة التي تقام بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، مشاركة 635 فرداً، من بينهم 390 لاعباً ولاعبة يمثلون 53 دولة، حيث يشهد فندق نوفتيل البستان في أبوظبي قرعة البطولة بعد غد الخميس، والتي يعقبها الاجتماع الفني واجتماع لجنة حكام البطولة، وإجراءات الميزان التجريبي والرسمي لمنافسات وزن الخفيف في افتتاح منافسات البطولة.
ومع بدء وصول المنتخبات المشاركة أمس الأول، رحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأسرة الجودو حول العالم في بلدهم الثاني الإمارات، التي تحتضن النسخة السنوية الحادية عشرة من بطولات الجراند سلام الكبرى للجودو في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق لكل من يشارك في تلك النسخة الاستثنائية التي تمثل واحدة من كبرى الأحداث الرياضية العالمية، التي تحظى باهتمام الجميع ضمن مشوار التأهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.
واختتم مؤكداً على حظوظ جودو الإمارات في مواصلة تألقه في مثل هذه البطولات الكبرى ضمن برنامجه السنوي، الذي يتم من خلال حصد المزيد من نقاط التأهل للدورة القادمة.

أبوظبي جراند سلام
الاتحاد الدولي للجودو
منتخب الجودو
