ديتشيفا وكيليهولتز.. مواجهة مرتقبة في «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية

ديتشيفا وكيليهولتز.. مواجهة مرتقبة في «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية
25 نوفمبر 2025 10:43

دبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن نزال بارز في بطولة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية، يجمع بين المقاتلة الإنجليزية داكوتا ديتشيفا، والهولندية دينيس كيليهولتز، وذلك في إطار الإعلان التدريجي عن أبرز مواجهات البطولة، التي تستضيفها دبي في السابع من فبراير المقبل، ضمن ثالث محطة من هذه السلسلة، حيث تقام البطولة في إطار التعاون القائم بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورابطة المقاتلين المحترفين.
وتدخل ديتشيفا، صاحبة السجل الخالي من الهزائم في 15 نزالاً، لتدشن أول ظهور لها في دبي، بعد الأداء اللافت الذي قدمته في يوليو الماضي بمدينة كيب تاون، حيث تفوقت على سميوكو إينابا في ثلاث جولات رغم تعرضها لإصابة في اليد، ما عزز حضورها كإحدى أبرز المقاتلات في فئة الوزن الخفيف للسيدات على مستوى العالم. 
أما كيليهولتز، بطلة بيلاتور السابقة في الكيك بوكسينج وصاحبة سجل 8 انتصارات مقابل 5 هزائم، فتخوض النزال بخبرة ممتدة في الفنون القتالية والجودو، بعدما أمضت سنوات في تطوير مهاراتها في أمستردام، حيث تتميز بقوة الضربات وقدرتها على التعامل مع التحولات الأرضية والوقوف، وتطمح المقاتلة الهولندية إلى استغلال هذه المواجهة لإيقاف سلسلة خصمتها المثالية وصناعة مفاجأة كبيرة في ليلة الحدث.
وتشهد بطولة الطريق إلى دبي للفنون القتالية أيضاً إقامة نزالين على الألقاب العالمية، حيث يدافع البطل عثمان نورمحمدوف عن لقب بطولة العالم للوزن الخفيف أمام البريطاني ألفي ديفيس، كما يلتقي الروسيان رمضان كوراماغوميدوف، وشميل موسايف في نزال مرتقب على لقب بطولة العالم لوزن الويلتر، في مواجهة تجمع بين اثنين من أبرز مقاتلي الفئة دون أي هزيمة في سجلاتهما.
وأكدت رابطة المقاتلين المحترفين أن الإعلان عن هذا النزال المهم يأتي ضمن سلسلة من الإعلانات التي ستتواصل خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبطاقة يُتوقع أن تكون الأكبر للمنظمة في الشرق الأوسط.

