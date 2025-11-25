الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يتأهب للجولة الرابعة من مونديال الفورمولا 1 بجدة

25 نوفمبر 2025 11:22

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 1، والتي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين من مختلف دول العالم.
ويمثل فريق أبوظبي إريك ستارك على متن الزورق رقم 6، والسائق الإماراتي منصور المنصوري على متن الزورق رقم 5، فيما يترأس بعثة الفريق إلى جدة ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويدخل الفريق الجولة بطموحات كبيرة لتعزيز موقعه في الترتيب العام للبطولة، حيث يحتل إريك ستارك موقعاً متقدماً برصيد 39 نقطة بعد الجولات الثلاث الماضية، ما يجعله أحد أبرز المنافسين على اللقب العالمي، بينما يسعى منصور المنصوري إلى إضافة نقاط جديدة تدعم الفريق في صراعه على لقب الفرق.
وتُعد استضافة جدة للجولة الحالية محطة مهمة في مسار البطولة، بعد اعتماد المدينة ضمن روزنامة الموسم، في استمرار للدور المتنامي للمنطقة في احتضان البطولات البحرية الدولية.
وأكد ثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة الفريق في الجولة الرابعة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الفريق في المنافسات العالمية والمحافظة على سجل إنجازاته، مشيراً إلى أن طموح الفريق هذا الموسم هو المنافسة بقوة على لقب السائقين ولقب الفرق حتى الجولة الختامية.

 

