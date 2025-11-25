الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جي يعتذر عن واقعة أولد ترافورد

جي يعتذر عن واقعة أولد ترافورد
25 نوفمبر 2025 11:38

مانشستر(رويترز)
طرد الحكم لاعب وسط إيفرتون إدريسا جانا جي بسبب اشتباكه مع زميله مايكل كين، بعد 13 دقيقة من بداية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد أمس الاثنين.
ودخل الثنائي في مشادة ساخنة، بعد ثوان من حصول برونو فرنانديز على فرصة ليونايتد، وبعد أن دفع كين زميله جي بدا أن السنغالي رفع يديه في وجه المدافع، رغم أن الاحتكاك كان بسيطاً. وأشهر الحكم توني هارينجتون البطاقة الحمراء في وجه جي الذي استشاط غضباً من القرار، ليتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون للسيطرة عليه.
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار قد تم التحقق منه بوساطة حكم الفيديو المساعد.
وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي، بعد أن صفع آندي جريفين خلال مباراة أمام مضيفه وست هام يونايتد في 2008.
واعتذر جي لاحقاً عن الواقعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب على حسابه في تطبيق إنستجرام «أريد الاعتذار في البداية لزميلي مايكل كين. أتحمل المسؤولية الكاملة عن ردة فعلي.
«أعتذر أيضاً لزملائي والجهاز الفني، والجماهير والنادي. ما حدث لا يعكس شخصيتي ولا قيمي. قد يحدث بعض التوتر، وفقد للأعصاب، لكن لا شيء يبرر هذا التصرف. سأحرص على ألا يتكرر هذا أبداً».
ورغم هذه الواقعة والإصابة المبكرة للمدافع الأيرلندي شيموس كولمان، أصبح إيفرتون أول فريق يفوز بمباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد، بعد طرد أحد لاعبيه بفضل هدف مذهل من كيرنان ديوسبري-هول.
وقال ديفيد مويز مدرب إيفرتون:«فخور للغاية باللاعبين والجماهير. لم يكن الأمر سهلاً عندما كنا نلعب مكتملين لذلك فإن الفوز بعشرة لاعبين أمر رائع».
وقال البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد:«كانوا الفريق الأفضل عندما كانوا مكتملين ومنقوصين. شعرت أننا لم نلعب بالقوة نفسها. لقد استحقوا الفوز».

أخبار ذات صلة
سلوت عن أداء ليفربول المقلق: إنه أمر سخيف
بوجبا على رأس قائمة موناكو أمام بافوس في دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
أولد ترافورد
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©