جي يعتذر عن واقعة أولد ترافورد

مانشستر(رويترز)

طرد الحكم لاعب وسط إيفرتون إدريسا جانا جي بسبب اشتباكه مع زميله مايكل كين، بعد 13 دقيقة من بداية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد أمس الاثنين.

ودخل الثنائي في مشادة ساخنة، بعد ثوان من حصول برونو فرنانديز على فرصة ليونايتد، وبعد أن دفع كين زميله جي بدا أن السنغالي رفع يديه في وجه المدافع، رغم أن الاحتكاك كان بسيطاً. وأشهر الحكم توني هارينجتون البطاقة الحمراء في وجه جي الذي استشاط غضباً من القرار، ليتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون للسيطرة عليه.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار قد تم التحقق منه بوساطة حكم الفيديو المساعد.

وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي، بعد أن صفع آندي جريفين خلال مباراة أمام مضيفه وست هام يونايتد في 2008.

واعتذر جي لاحقاً عن الواقعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على حسابه في تطبيق إنستجرام «أريد الاعتذار في البداية لزميلي مايكل كين. أتحمل المسؤولية الكاملة عن ردة فعلي.

«أعتذر أيضاً لزملائي والجهاز الفني، والجماهير والنادي. ما حدث لا يعكس شخصيتي ولا قيمي. قد يحدث بعض التوتر، وفقد للأعصاب، لكن لا شيء يبرر هذا التصرف. سأحرص على ألا يتكرر هذا أبداً».

ورغم هذه الواقعة والإصابة المبكرة للمدافع الأيرلندي شيموس كولمان، أصبح إيفرتون أول فريق يفوز بمباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد، بعد طرد أحد لاعبيه بفضل هدف مذهل من كيرنان ديوسبري-هول.

وقال ديفيد مويز مدرب إيفرتون:«فخور للغاية باللاعبين والجماهير. لم يكن الأمر سهلاً عندما كنا نلعب مكتملين لذلك فإن الفوز بعشرة لاعبين أمر رائع».

وقال البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد:«كانوا الفريق الأفضل عندما كانوا مكتملين ومنقوصين. شعرت أننا لم نلعب بالقوة نفسها. لقد استحقوا الفوز».