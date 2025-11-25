الفيفا: 13 مليون مشجع أدلوا بأصواتهم في جوائز «ذا بيست»

زيورخ (د ب أ)

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أكثر من 13 مليون مشجع، من مختلف أنحاء العالم، أدلوا بأصواتهم في جوائز (ذا بيست) للأفضل لعام 2025.

وأوضح فيفا أنه أتيحت الفرصة هذا الشهر أمام جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، للإدلاء برأيهم في تكريم أبرز اللاعبين والأهداف والجماهير والمدربين في كرة القدم للرجال والسيدات.

وانطلق التصويت لجوائز ذا بيست، المقدمة من فيفا، لاختيار أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة فيفا للمشجعين، واختيار التشكيلة المثالية للرجال والسيدات لهذا العام، المقدمة من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، في 6 نوفمبر الجاري، حيث يستمر التصويت حتى يوم الجمعة القادم.

وأضاف فيفا أنه أتيحت للجماهير فرصة اختيار أهدافهم المفضلة ضمن جائزة مارتا لأفضل هدف في مباريات السيدات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في لقاءات الرجال يوم 13 من ذات الشهر، حيث يستمر التصويت حتى الثالث من ديسمبر القادم. يذكر أن النجمين المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، تواجدا ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، ضمن جوائز ذا بيست، علماً بأنهما انضما أيضاً للمرشحين ضمن التشكيلة المثالية للعام، كما تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي، في مرمى الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش.