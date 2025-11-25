الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفيفا: 13 مليون مشجع أدلوا بأصواتهم في جوائز «ذا بيست»

الفيفا: 13 مليون مشجع أدلوا بأصواتهم في جوائز «ذا بيست»
25 نوفمبر 2025 11:49

زيورخ (د ب أ)
كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أكثر من 13 مليون مشجع، من مختلف أنحاء العالم، أدلوا بأصواتهم في جوائز (ذا بيست) للأفضل لعام 2025.
وأوضح فيفا أنه أتيحت الفرصة هذا الشهر أمام جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، للإدلاء برأيهم في تكريم أبرز اللاعبين والأهداف والجماهير والمدربين في كرة القدم للرجال والسيدات.
وانطلق التصويت لجوائز ذا بيست، المقدمة من فيفا، لاختيار أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة فيفا للمشجعين، واختيار التشكيلة المثالية للرجال والسيدات لهذا العام، المقدمة من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، في 6 نوفمبر الجاري، حيث يستمر التصويت حتى يوم الجمعة القادم.
وأضاف فيفا أنه أتيحت للجماهير فرصة اختيار أهدافهم المفضلة ضمن جائزة مارتا لأفضل هدف في مباريات السيدات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في لقاءات الرجال يوم 13 من ذات الشهر، حيث يستمر التصويت حتى الثالث من ديسمبر القادم. يذكر أن النجمين المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، تواجدا ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، ضمن جوائز ذا بيست، علماً بأنهما انضما أيضاً للمرشحين ضمن التشكيلة المثالية للعام، كما تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي، في مرمى الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش.

أخبار ذات صلة
«فيفا» يخفف عقوبة رونالدو
4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»
الفيفا
محمد صلاح
أشرف حكيمي
الأهلي
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©