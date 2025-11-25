المواجهات الودية تجهز دبا في فترة التوقف

فيصل النقبي (الفجيرة)

يكثّف فريق دبا استعداداته، خلال فترة التوقف الحالية، عبر برنامج تدريبي مكثّف يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويعمل الجهاز الفني على استثمار هذه المرحلة لتجربة عدد من الخطط التكتيكية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، خصوصاً في ظل الغيابات الدولية التي يشهدها الفريق، مع انضمام اثنين من لاعبيه إلى منتخبات بلادهم.

وشهدت القائمة استدعاء المهاجم العراقي مهند علي، ولاعب الوسط الأردني محمود المرضي للمشاركة مع منتخبيهما في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، حيث يمثل هذا الاستحقاق الدولي فرصة مهمة للاعبين لاكتساب مزيد من الخبرة، رغم تأثير غيابهما على تحضيرات «النواخذة» خلال هذه الفترة.

ويسعى دبا إلى الاستفادة القصوى من الودية القادمة لضمان جاهزية كاملة لبقية عناصر الفريق، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية بروح جديدة وطموح أكبر.