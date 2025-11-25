الأزمات تلاحق باير ليفركوزن في رحلة مانشستر

كولونيا (د ب أ)

تعرّض فريق باير ليفركوزن الألماني، لحوادث مفاجئة عدة، خلال رحلته أمس الاثنين، لملاقاة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت الطائرة التي تقل الفريق على متنها قد وصلت بالفعل إلى نهاية المدرج بانتظار الإقلاع عندما اضطرت للعودة إلى بوابة المغادرة. ووفقاً لإعلان على متن الطائرة، فإن سبب ذلك هو عدم التأكد من وجود جميع الأمتعة على متنها، نظراً لوجود اختلافات في وزن الطائرة. وبعد حل المشكلة واستعداد الطائرة للإقلاع، لم يكن هناك جرار متاح لدفعها من موقفها. وبدلاً من إقلاعها حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين كما هو مخطط له، أقلعت طائرة النادي الألماني في النهاية إلى إنجلترا متأخرة أكثر من ساعة ونصف الساعة عن موعدها الأصلي.

ومع ذلك، واجهت الطائرة صعوبات أيضاً بعد الهبوط في مانشستر، فقد مرت ساعة تقريباً قبل أن يتمكن أول الركاب من مغادرة الطائرة. ولأن الطائرة كانت متوقفة في مكان بعيد، اضطر الركاب في البداية إلى انتظار الحافلات، وفي النهاية، قاموا بالسير إلى مبنى المسافرين، الذي كان على بعد أمتار قليلة فقط. وكان على متن الطائرة أيضاً فريق تحت 19 عاما بالنادي، الذي من المقرر أن يلعب ضد فريق شباب مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا للشباب بعد ظهر اليوم.

ونتيجة لذلك، لم يعد من الممكن الالتزام بجدول عقد المؤتمر الصحفي، الذي كان من المقرر أن يجريه كاسبر هيولماند، مدرب الفريق، واللاعب أليكس جارسيا، والذي كان مقرراً في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن يخوض ليفركوزن مباراته الخامسة في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية على ملعب (الاتحاد) ضد فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي لا يزال محافظاً على سجله خالياً من الهزائم في دوري أبطال أوروبا.

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي، الذي بدأ متأخراً ساعتين عن موعده المحدد سلفاً: «كان الأمر غير معتاد، لكن هذه الأمور تحدث»، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر في المباراة، حيث أضاف: «سنكون جاهزين للعب عند انطلاق اللقاء». وأوضح جارسيا: «كان الأمر غريباً. لم أكن أعرف حقاً ما يحدث. أسوأ ما في الأمر كان ساعة الانتظار. لقد كانت رحلة طويلة اليوم».