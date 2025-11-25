الانتصار الـ13 يمنح بيستونز الفرصة لمعادلة رقمه القياسي

نيويورك(أ ف ب)

عادل ديترويت بيستونز رقمه القياسي بتحقيقه فوزه الثالث عشر توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، إثر تخطيه مضيفه إنديانا بيسرز 122-117.

وعزّز بيستونز رصيده في صدارة المنطقة الشرقية إلى 15 فوزاً مقابل خسارتين، معادلاً أطول سلسلة انتصارات له في تاريخه، والذي حققها في موسمي 2003-2004، و1989-1990، مع المفارقة أنه فاز بلقب الدوري في المناسبتين.

وقال نجمه كانينجهام الذي سجل 24 نقطة و11 متابعة عن هذا الإنجاز «إنه أمر مذهل»، مضيفاً: «نلعب من أجل ديترويت بيستونز، ناد تاريخي. أن نكون قادرين على كتابة التاريخ لناد تاريخي مماثل هو أمر رائع».

كذلك، أضاف كاريس ليفرت 19 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، وجايلن دورين 17 نقطة مع 12 متابعة للفريق الفائز.

وكاد إنديانا يعادل النتيجة برمية ثلاثية للكندي بينيديكت ماثورين قبل 11 ثانية من نهاية اللقاء، إلا أنه لم ينجح بها، قبل أن يسجّل ليفرت رميتين حرتين ليحسم اللقاء.

وفي تورونتو، سجل براندون إنجرام أعلى رصيد له هذا الموسم بـ37 نقطة وأضاف سكوتي بارنز 18 نقطة مع 11 متابعة، ليعزز رابتورز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 8 بتجاوزه كليفلاند كافالييرز 110-99.

وسجّل النجم الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة أخرى (تريبل دابل) مع 17 نقطة، و16 تمريرة حاسمة وعشر متابعات، ليقود دنفر ناجتس للفوز على مضيفه ممفيس جريزليز 125-115.