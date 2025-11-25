أبولو يغادر «رجبي الإمارات» بعد 10 سنوات

دبي (الاتحاد)

تقدّم أبولو بيريليني، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرجبي والمدرب العام للمنتخبات الوطنية، باعتذار عن الاستمرار في منصبه بعد عشرة أعوام قضاها في تطوير اللعبة داخل الدولة، قدّم خلالها نموذجاً لعمل احترافي أسهم في إعادة تشكيل منظومة الرجبي الإماراتي على مستوى المنتخبات والبنية الفنية وبرامج المراحل السنية.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد قبل عشر سنوات، عمل بيريليني على تنفيذ خطة تطوير شاملة عزّزت الهيكل الفني للمنتخبات، ووضعت أسساً واضحة لمسارات اكتشاف المواهب وصقلها، وأسهمت جهوده في الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية وتحسين تصنيف المنتخب من 105 عالمياً عند توليه المهمة إلى الـ 40 عالمياً، في واحدة من أبرز القفزات التصنيفية في تاريخ الرجبي الإماراتي.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن بيريليني ترك إرثاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، مشيراً إلى أن بصماته حاضرة في كل البرامج التي شهدتها منظومة المنتخبات الوطنية خلال العقد الماضي.

وأضاف أن نجاح المنتخبات في الصعود لمنصات التتويج القارية وفي تقديم مستويات قوية على الساحة الآسيوية جاء نتيجة مباشرة للعمل المنهجي الذي قاده بيريليني، إلى جانب البرامج التطويرية التي أسهمت في اكتشاف وإعداد لاعبين مواطنين عبر مشروع المدارس، وصولاً إلى المنتخبات، لاسيما منتخبي شاهين للرجال والمها للسيدات.

وقال الزعابي إن مجلس إدارة الاتحاد يعبّر عن امتنانه لما قدّمه بيريليني طوال فترة عمله، مؤكداً أن الاتحاد سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن هوية المدرب الذي سيقود المنتخبات الوطنية في المرحلة الجديدة، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للعبة داخلياً وخارجياً.

من جانبه، توجّه أبولو بيريليني بالشكر إلى اتحاد الإمارات للرجبي على الدعم الكبير الذي وجده طوال فترة عمله، مشيراً إلى أنه بذل كل جهده من أجل الارتقاء باللعبة وتحسين حضور المنتخبات على الساحة الدولية.

وقال: عملنا بروح الفريق الواحد، وحققنا تقدماً واضحاً في مشروع المدارس، الذي فتح الباب أمام العديد من اللاعبين واللاعبات المواطنين للوصول إلى المنتخبات الوطنية، ما تحقّق كان بفضل تعاون إدارة الاتحاد وجهود فريق التدريب الذي رافقني طوال مسيرتي.

ويغادر بيريليني منصبه تاركاً خلفه منظومة أكثر قوة وتنظيماً، وقاعدة لاعبين أكبر وأكثر جاهزية، إلى جانب إرث تنموي واضح سيستفيد منه المدرب الجديد الذي سيواصل مسيرة البناء في السنوات المقبلة.