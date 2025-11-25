أموريم ينتقد أداء يونايتد أمام إيفرتون

لندن (د ب أ)

أبدى روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عدم رضاه عن أداء فريقه خلال خسارته صفر/ 1 أمام ضيفه إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعجز مانشستر يونايتد، المدعم بعاملي الأرض والجمهور، عن استغلال النقص العددي في صفوف إيفرتون، الذي لعب بعشرة لاعبين في وقت مبكر من عمر اللقاء، عقب طرد نجمه السنغالي إدريسا جانا جيي في الدقيقة 13، عقب واقعة غريبة تشاجر فيها مع زميله مايكل كين. ورغم هذا النقص العددي، ظفر إيفرتون بالنقاط الثلاث، عقب تسجيله هدفاً بوساطة كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 29، ليتكبد مانشستر يونايتد خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، ويتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وقال أموريم عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب (أولد ترافورد) «يتعين علينا نسيان تلك النتيجة. إنها سيئة للغاية، لكن ما كان يقلقني أكثر هو الشعور الذي انتابني خلال اللقاء. كان يجب أن يقدم الجميع أداء أفضل اليوم».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: «واجهنا صعوبة في اللعب لفترات طويلة، وافتقدنا للدقة في كثير من المواقف حول منطقة الجزاء. لكن الأهم هو الحماس».

وتابع «افتقادنا للحماس المطلوب كان واضحاً منذ بداية المباراة. يمكننا الشعور عندما نكون في قمة حماسنا وعندما لا نكون كذلك، ولا يمكن الفوز بالمباريات بهذه الطريقة».

وكشف أموريم عن إحباطه من إهدار فرصة التقدم بجدول الترتيب، حيث قال: «لقد قلت، في مناسبات عديدة، إنني أدرك أن أمامنا الكثير لنفعله. لديَّ هذا الشعور، لكنني بالطبع أشعر بإحباط شديد من طريقة لعبنا، وخاصة على أرضنا، وخاصة في ظلّ ما حدث خلال هذا الأسبوع مع الأندية الأخرى، وبالنظر إلى جدول الترتيب. إنه أمر محبط للغاية».

وشدّد المدرب البرتغالي: «ينبغي علينا أن نلعب بطريقة مختلفة. أحياناً نستطيع فعل ذلك. أحياناً نحقق سلسلة من النتائج الإيجابية ونقدم أداءً جيداً، ثم يتراجع مستوانا، ومع ذلك نحتاج إلى الفوز في كل المباريات».

وأوضح أموريم أن غياب التفاهم تسبب في خسارة المواجهة، حيث صرح «لم نلعب كفريق جيداً، وواجهنا صعوبات كبيرة في اللعب، وهذا هو مصدر قلقي الأكبر».

وأثنى مدرب يونايتد على أداء لاعبي إيفرتون، قائلاً: «إذا لم نكن في هذا الوضع، فلن نفوز بالمباريات، وهذا ما حدث اليوم. كانوا أفضل منّا. لقد دافعوا بشكل جيد حتى وهم يلعبون بعشرة لاعبين. تهانينا لهم». واختتم أموريم تصريحاته، حيث قال: «لا يمكننا تغيير الماضي، ولا داعي للتفكير فيه. يجب علينا الاستعداد وتحسين الكثير من الأمور. الأهم هو أن ندرك أننا بحاجة إلى لعب كل مباراة بحماس كبير لتحقيق الانتصارات».