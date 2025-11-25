السجل المذهل يدعم كين في «منازلة أرسنال»

ميونيخ(أ ف ب)

يعود مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، الأربعاء إلى شمال لندن لمواجهة غريمه القديم أرسنال في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو في أفضل فترات مسيرته، بعدما تراجع إلى مركز أعمق في الملعب.

وفي حين أن كين يُعد هدافاً بالفطرة، إلا أن قائد منتخب «الأسود الثلاثة» أصبح لاعباً أكثر تكاملاً في بايرن، مؤدياً أدواراً أكثر دفاعية وإبداعية.

ويُعتبر أداء اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سبباً رئيساً في البداية اللافتة لبايرن هذا الموسم، حيث يتصدر العملاق البافاري ترتيب البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا حتى اللحظة.

حقق بطل ألمانيا 17 انتصاراً مقابل تعادل واحد في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، مع مشاركة كين في جميعها.

وقد يكون كين، الذي سجل 15 هدفاً في 21 مباراة أمام أرسنال، المفتاح لاختراق دفاع «المدفعجية» الصلب.

يتسلح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بكونه الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفي الدوري الإنجليزي، لم تهتز شباك النادي اللندني سوى ست مرات، وهو أفضل سجل دفاعي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

في المقابل، يواصل كين تقديم أرقام مذهلة هذا الموسم، إذ سجل 24 هدفاً في 18 مباراة مع بايرن، إضافة إلى خمسة أهداف في خمس مباريات مع منتخب بلاده.

لكن الغزارة التهديفية لا تشرح سوى جزء من قصة كين هذا الموسم.

بات كين يُظهر أنه دائم الاستعداد للتراجع إلى الخلف، وغالباً ما استخدم مدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني مهاجم توتنهام السابق، كصانع لعب، متمركزاً خلف السنغالي نيكولاس جاكسون أو سيرج جنابري.

سواء كان ذلك عن قصد أو بدافع الضرورة، لا سيما في ظل غياب جمال موسيالا بسبب كسر في الكاحل منذ كأس العالم للأندية، فإن هذه الخطوة لم تطلق فقط العنان لكين، بل إن قائد المنتخب الإنجليزي يستمتع بالأمر.

قال كين بعدما قلب فريقه تأخره ليحقق فوزاً كبيراً على فرايبورج 6-2 السبت: «أعلم أنني لست مجرد هداف، يمكنني التأثير في الفريق من خلال التمريرات، والمواجهات الفردية، وتخفيف الضغط عن الفريق».

وأضاف: «هذا أكثر وقت استمتعت فيه بكرة القدم لأنني أصبحت أكثر مشاركة. أحب الطريقة التي نلعب بها، أسلوب هجومي للغاية، بلا خوف».

وأردف «أحب الالتحامات، أحب مساعدة الفريق في التصدي للتسديدات وكل هذه الجوانب أيضاً».

ونوه كين «من الطبيعي أن يتم الحكم عليّ من خلال الأهداف، لكنني أعتقد، خصوصاً هذا الموسم، أن الناس سيقدّرون بعض الأمور الأخرى التي أقوم بها أيضا».

وسيكون على كين أن يتحمل حملاً هجومياً أكبر في ظل غياب زميله الكولومبي لويس دياز، الذي أحرز هدفي بايرن في الفوز اللافت على باريس سان جرمان حامل اللقب 2-1، بعد إيقافه ثلاث مباريات في المسابقة القارية إثر طرده بسبب تدخل عنيف على المغربي أشرف حكيمي.