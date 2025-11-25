الشارقة يكسر «سلسلة الأهلي 22» في ليلة العودة التاريخية

علي معالي (أبوظبي)

استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات من جديد، بعد سلسلة طويلة من الهزائم على المستويين المحلي والقاري، وجاء الفوز على فريق الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليمنح «الملك» الثقة من جديد، والأمل في الاستمرار ضمن نخبة كبار آسيا، بعد أن ارتفع ترتيب الفريق ليُصبح في المركز السابع برصيد 7 نقاط، حيث يتأهل للمرحلة التالية «دور الـ 16»، الفرق الـ 8 الأوائل في الترتيب.

وقدّم الشارقة مباراة كبيرة أمام حامل لقب النسخة الآسيوية الأخيرة، وأظهر عبدالمجيد النمر مدرب الفريق تماسكاً كبيراً في طريقة خوضه لبداية المباراة، حيث شكلت طريقة لعبه تجانساً كبيراً بين صفوف الفريق، وهو ما افتقده «الملك» مع القيادة الفنية السابقة للصربي ميلوش.

ونجح الشارقة في كسر سلسلة الـ 22 مباراة من دون هزيمة، للفريق السعودي، وهي سلسلة تاريخية لهذا الفريق والملقب بـ «الملكي» و«الراقي»، وحصل عثمان كمارا رغم مشاركته في الدقيقة 70 على لقب أفضل لاعب بالمباراة، لما قدّمه من أداء متميز، وساهم بشكل أساسي في فوز فريقه.

ووُفق عبدالمجيد النمر في خوضه المباراة بطريقة واقعية وأسلوب متوازن طوال المباراة، خصوصاً في الشوط الأول الذي جاء خططياً وشهد تألق لاعبي الشارقة في استرجاع الكرة بشكل مميز، ووجود ثنائيات صنعت الفارق طوال المباراة، مثلما حدث بين ماجد راشد وماجد سرور، ومعهما لوان بيريرا، كما لعبت خبرة شاهين عبدالرحمن دورها المميز في قيادة خط الدفاع لبر الأمان، ورغم أن الأهلي السعودي شارك في المباراة وسط غيابات كثيرة، لكنه يظل فريقاً قوياً حتى بالبدلاء.

وجاءت التصريحات عقب المباراة لتعبّر عن الحالة التي كان عليها الشارقة، حيث أكد عبدالمجيد النمر أن لاعبي الشارقة قدّموا مباراة كبيرة، فاستحقوا الفوز، وقال: «رجحنا كفتنا في الدقائق الأخيرة، وعلينا الاستمرار في تغيير الصورة إلى الشكل الأفضل دائماً».

وأضاف:«تم تغيير 8 عناصر من صفوف فريقي في المباراة، وإذا كان الأهلي قد لعب كما يقولون بالصف الثاني، فنحن أيضاً لعبنا بعدد كبير ممن لم يشاركوا كثيراً خلال الفترات الماضية، والفريق السعودي غني بالكثير من نجومه الكبار

وقال عثمان كمارا أفضل لاعب بالمباراة: «فترة طويلة لم نذق طعم الانتصارات، وهو أمر صعب علينا، والفريق خرج من حالة الهزائم بشكل جيد، وأشكر الجهاز الفني على ما قدّمه معنا قبل المباراة، وعلينا استكمال هذا العمل الناجح، لعبتُ كثيراً في هذا المركز، والمدرب منحني واجبات للقيام بها في المباراة، وأشكر زملائي على ما قدّموه، خاصة هدية لوان في الدقيقة 81 التي جعلتنا نعود مبتسمين، وعلينا الاستمرار في هذه الصحوة الجديدة».