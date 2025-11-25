برشلونة و«بايرن» يفضّلان «التوقف الدولي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل انطلاق مباريات «الشامبيونزليج»، أنهت بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى جولتها التالية لفترة التوقف الدولية، الأخيرة بالنسبة لها هذا الموسم، ورغم شكوى بعض «الكبار» من إرهاق وإصابات لاعبيهم بعد العودة من «المهمة الوطنية»، فإن 5 فرق بين «عمالقة القارة العجوز»، لم تتأثر نتائجها في تلك الجولة، التي أتت بعد كل فترة توقف، بل حصدت الفوز 3 مرات بنسبة نجاح تبلغ 100%.

ويتصدّر هذا المشهد، كلاً من برشلونة وبايرن ميونيخ، بجانب أرسنال وميلان وأتلتيكو مدريد، حيث حصد «الخماسي» 3 انتصارات عقب نهاية كل فترة توقف دولية، بل سجّل «البارسا» و«البايرن» الكم الأكبر من الأهداف خلالها، حيث أحرز «العملاق البافاري» 13 هدفاً في تلك المباريات، مقابل 12 لـ«المارد الكتالوني».

الطريف أن نتائج الفريقين، الإسباني والألماني، تشابهت كثيراً في أول مباراة تُقام بعد فترة التوقف، في كل مرة، حيث حقق برشلونة انتصاراً كاسحاً في «الليجا»، بـ«نصف درزن من الأهداف» على حساب فالنسيا، عقب انتهاء مباريات المنتخبات في سبتمبر الماضي، مقابل الفوز 2-1 على جيرونا في أكتوبر، ثم الانتصار الأخير بـ«الأربعة» أمام أتلتيك بلباو، أما بايرن ميونيخ، فقد فاز 5-0 على حساب هامبورج في «البوندسليجا»، خلال سبتمبر، ثم 2-1 أيضاً أمام دورتموند في أكتوبر، وأخيراً 6-2 في مواجهة فرايبورج.

أرسنال حافظ على تألقه في الموسم الحالي هو الآخر، حيث فاز على نوتنجهام فورست وفولهام ثم توتنهام مؤخراً، عقب استئناف جولات «البريميرليج» بعد كل فترة توقف، وسجّل «الجانرز» 8 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه، بينما حقق ميلان انتصارات محدودة، لكنها مهمة وغالية في «الكالشيو»، أمام بولونيا وفيورنتينا وإنتر ميلان، على الترتيب، مُحرزاً 4 أهداف خلالها، وهو نفس حصاد أتلتيكو مدريد، على حساب فياريال وأوساسونا وخيتافي.

على الجانب الآخر، تعرّض ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، إلى «عثرة خفيفة»، بتعادل وحيد لكل منها خلال تلك الجولات الـ3، مقابل انتصارين، لكن نتائج «الملكي» لم تكن عريضة في أي منها، حيث فاز 2-1 على حساب سوسيداد بعد توقف سبتمبر، ثم 1-0 أمام خيتافي في أكتوبر، قبل تعادله مؤخراً 2-2 مع إلتشي، في حين أحرز «الأمراء» 8 أهداف مقابل 7 لـ«البلوز»، إذ فاز «الباريسي» على لانس ثم تعادل 3-3 مع ستراسبورج وانتصر على لوهافر، وافتتح «اللندني» تلك السلسلة بتعادل 2-2 مع برينتفورد، تلاه فوزين على نوتنجهام وبيرنلي، بين توقفات سبتمبر ونوفمبر على الترتيب.

وكان مانشستر سيتي ونابولي قد فازا مرتين وخسرا مباراة واحدة، وسجّل كلاهما 6 أهداف في تلك المباريات، وجاءت المواجهة الأبرز لـ«البلومون» أمام مانشستر يونايتد بعد توقف سبتمبر، التي فاز فيها 3-0، بينما انتصر «السماوي» مؤخراً 3-0 على حساب أتالانتا، ويُعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي فاز مرة وتعادل في أخرى وخسر الثالثة، خلال تلك الفترة، وجاء الانتصار الوحيد «مُثيراً» على حساب «الأفاعي»، 4-3، بينما أتت الهزيمة «غريبة» بنتيجة 0-2 أمام كومو، قبل تعادله الأخير 1-1 مع فيورنتينا.

ليفربول و«اليونايتد»، ومعهما «الإنتر» وروما، هم الأكثر تأثراً بفترات التوقف الدولية، بعدما خسر كل منهم مباراتين مقابل فوز وحيد، والغريب أن «الريدز» و«الشياطين» و«الأفاعي» تلقوا 5 أهداف خلالها، مقابل تسجيل هدفين فقط لـ«ثُنائي البريميرليج»، و4 لـ«النيراتزوري»، وكان ليفربول قد خسر أمام يونايتد قبل السقوط المدوي على يد نوتنجهام، الذي لم يفز أبداً قبلها عقب كل فترة توقف، كما خسر «المان» أمام «السيتي» وإيفرتون، وفاز «الإنتر» على روما مقابل هزيمتي «اليوفي» وميلان، وحقق «الذئاب» انتصاره الوحيد مؤخراً على حساب كريمونيزي، مقابل خسارتين أمام تورينو وإنتر.