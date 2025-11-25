الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مبابي يتسلم جائزة بيتشيتشي لهداف الدوري الإسباني

مبابي يتسلم جائزة بيتشيتشي لهداف الدوري الإسباني
25 نوفمبر 2025 15:16

مدريد (د ب أ)
حصل النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على جائزة بيتشيتشي لموسم 2024/ 2025، التي يتم منحها لأفضل هداف في الدوري الإسباني لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. وقدّم مبابي أداءً رائعاً في باكورة مواسمه مع ريال مدريد، وحصل على هذه الجائزة بعد تسجيله 31 هدفاً في الدوري الإسباني، وبفضل ذلك الأداء، نال أيضاً جائزة الحذاء الذهبي.
ورغم تألق مبابي في الموسم الماضي بالمسابقة، فإن الريال عجز عن التتويج باللقب، بعدما حلّ في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منافسه اللدود برشلونة، الذي توج باللقب.
ويواصل مبابي تعزيز سجلّه التهديفي المذهل مع ريال مدريد، حيث يتصدر حالياً ترتيب أفضل هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب تسجيله 13 هدفاً في أول 13 مرحلة بالمسابقة.
وكان مبابي انضم لريال مدريد في صفقة انتقال حُرّ خلال صيف عام 2024، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
يشار إلى أن الريال يتربع حالياً على قمة ترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة، صاحب المركز الثاني.

