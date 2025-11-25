الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«عدوى فيروسية» تحرم كورتوا من رحلة أثينا

25 نوفمبر 2025 15:26

مدريد(أ ف ب)
يخوض ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (15 لقباً)، مباراته ضد مضيفه أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في أثينا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة، في غياب حارس مرماه العملاق البلجيكي تيبو كورتوا بسبب المرض.
وقال النادي الملكي في بيان إنه "بعد الفحص الذي أجراه اليوم فريق الخدمات الطبية لريال مدريد للاعبنا، تيبو كورتوا، شُخِّصت إصابته بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي".
وأضاف "سيغيب عن رحلة أثينا. وسيتم متابعة تطور حالته".
ويشكل غياب كورتوا ضربة قوية لريال مدريد بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه العملاق الدولي البلجيكي في الذود عن عرينه.
ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وخسارة واحدة كانت أمام ليفربول الإنجليزي (0-1) في الجولة الرابعة عندما تألق كورتوا في التصدي لثماني محاولات من أصل تسع لبطل البريميرليج، فيما يحتل الفريق اليوناني المركز الحادي والثلاثين برصيد نقطتين فقط.
ولحق كورتوا بقائمة الغيابات عن ريال والتي تضم المدافعين البرازيلي إيدر ميليتاو والألماني أنتونيو روديجر والنمساوي دافيد ألابا والقائد داني كارفاخال ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والجناح الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

