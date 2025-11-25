شعلة أولمبياد 2026 الشتوي تضيء «أولمبيا» اليونانية

أوليمبيا (أ ف ب)

تُضاء شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، المقررة في إيطاليا، الأربعاء في مدينة أولمبيا القديمة باليونان، وذلك بعد أن دفعت الأحوال الجوية السيئة المنظمين إلى إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة.

تُقام عادةً مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية بين أنقاض معبد هيرا القديم في أولمبيا العائد إلى 2600 عام، بالقرب من الملعب الأولمبي مهد الألعاب الأولمبية عام 776 قبل الميلاد.

غير أنّ توقعات هطول المطر تعني أنّ أشعة الشمس لن تتمكن من إشعال المرآة المقعّرة، التي تستخدمها الممثلات المتقمصات أدوار الكاهنات القديمات.

ونقل المنظمون المراسم إلى متحف أولمبيا الأثري، حيث يُعرض أحد أشهر المنحوتات الكلاسيكية في اليونان، تمثال هرمس والرضيع ديونيسوس، من إبداعات النحّات براكسيتليس.

واختير الرياضي اليوناني بيتروس غايداتسيس، المتوَّج ببرونزية التجديف في أولمبياد باريس 2024، ليكون أول حامل للشعلة مع انطلاق المرحلة اليونانية من مسيرة الشعلة الأولمبية.

وسبق أن اعتذر المتزلج الألبي اليوناني-الأميركي أي جاي جينيس، الخيار الأول لحمل الشعلة، بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الأسبوع الماضي.

ووفقاً للمنظمين، ستكون بطلة التزلج الإيطالية ستيفانيا بيلموندو، وأسطورة الزحافات أرمين تسويغلر، من بين أوائل حاملي الشعلة في المرحلة اليونانية من مسيرة الشعلة الأولمبية.

بعد مراسم التسليم في الرابع من ديسمبر في ملعب باناثينايك بأثينا، حيث أُعيد إحياء أول دورة أولمبية حديثة عام 1896، ستتجه الشعلة إلى روما لتبدأ مساراً يستمر 63 يوماً على مسافة 12 ألف كيلومتر، مروراً بأهم المدن الإيطالية والموقع الأثري في بومبيي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 بين 6 و22 فبراير، حيث تستضيفها إيطاليا للمرة الثالثة، وتكون أول دورة تقام في أوروبا الغربية منذ ألعاب تورينو عام 2006.

في المقابل، ستقام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بين 6 و15 مارس.

وتمتد المنافسات على مساحة واسعة من ميلانو وصولاً إلى جبال الدولوميت في شمال شرق إيطاليا.

وتقام مسابقات الرياضات الجليدية في ميلانو، فيما تستضيف بورميو وكورتينا منافسات التزلج الألبي.

في المقابل، تقام منافسات البياثلون في أنترسلفا، فيما تستضيف فال دي فييمي مسابقات التزلج الشمالي، كما تحتضن ليفينيو في جبال الألب الإيطالية منافسات التزلج الحر والتزلج على الجليد.

على الرغم من أن المنافسات الخارجية تُقام على ارتفاع كاف، يقوم منظمو ألعاب ميلانو-كورتينا بتخزين كميات من الثلج الاصطناعي تحسباً لأي طارئ.

قالت اللجنة المنظمة لدورة 2026 إنها تخطط لإنتاج 2.4 مليون متر مكعب من الثلج الاصطناعي، وهو ما سيتطلب 948 ألف متر مكعب من المياه.

وتُعد إيطاليا الدولة الأوروبية، التي تستخدم أكبر كمية من الثلج الاصطناعي، إذ تعتمد أكثر من 90 بالمئة من منحدرات التزلج فيها على أنظمة صنع الثلج الاصطناعي، وفق تقرير صدر في أبريل عن منظمة «ليغامبينتي» البيئية الإيطالية.

ووفقاً لدراسة نُشرت في ديسمبر 2024 في المجلة الدولية لعلم المناخ، انخفض الغطاء الثلجي في جبال الألب الإيطالية إلى النصف خلال المئة عام الماضية.