نادال: علاج أزمة فينيسيوس مع الريال عند اللاعب

مدريد (د ب أ)

منذ أن أنهى مسيرته الرياضية، حظي نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال بمزيد من الوقت للظهور في الصحافة ووسائل الإعلام. ويُعتبر نادي ريال مدريد الإسباني من بين الأمور التي دائماً ما يحبّذ نادال الحديث عنها، حيث حلّ اللاعب المصنف الأول عالمياً سابقاً ضيفاً على برنامج «يونيفرسو فالدانو» على قناة (موفيستار+)، وتحدّث عن كيفية التعامل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي غالباً ما يكون محور جدل بسبب سلوكه على أرض الملعب وتفاعلاته مع مدربه.

وشدّد نادال على أهمية التواصل مع اللاعب، حيث قال: «أعتقد أن هذا يمكن حله من خلال الحوار، حيث يتفّهم الجميع بعضهم البعض. من الواضح أن فينيسيوس بحاجة إلى فهم من هي السلطة، واحترام كل من السلطة والنادي، لأن هذا جزء مما يعنيه أن تكون لاعباً في ريال مدريد».

وأضاف نادال: «إنه يبذل قصارى جهده كل يوم، وتلك الأشياء التي تصدر منه أحياناً، والتي لا يتم تقبلها، يمكن تصحيحها من خلال الحوار والوعي بأن بعض السلوكيات تحتاج إلى تحسين. وأول شخص يحتاج إلى الرغبة في اتخاذ هذا المسار من التقدم هو فينيسيوس نفسه».

ثم ذهب نادال إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي أبدى بالفعل رغبة في التطور: «عندما أسمعه يتحدث في المقابلات، غالباً ما يقول إنه يريد التطور في جميع الجوانب. لذلك، فهو بحاجة إلى إيجاد حلفاء أقوياء، وأنا مقتنع بأن ريال مدريد لديه الأشخاص المناسبين لمساعدته، وأنه هو نفسه لديه الأشخاص المناسبين من حوله لتقديم المشورة له».

وتابع نادال في تصريحاته، التي نقلها موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني «المبدأ الأساسي هو الرغبة في تحقيق ذلك». ويرى نادال أن ريال مدريد يتحمل مسؤولية حماية فينيسيوس، الذي يعتبره من الأصول الحقيقية للنادي، حيث يؤكد أن إدارة النادي الملكي تعرف كيفية التعامل مع هذه المواقف الحساسة، والدليل على ذلك عودة اللاعب البرازيلي الدولي إلى أعلى المستويات.