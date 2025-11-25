الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ملبورن سيتي يفوز على «جوهر التعظيم» في أبطال آسيا للنخبة

ملبورن سيتي يفوز على «جوهر التعظيم» في أبطال آسيا للنخبة
25 نوفمبر 2025 16:41

عواصم آسيوية (د ب أ)
حصد نادي ملبورن سيتي الأسترالي الفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه جوهر دار التعظيم الماليزي 2/ صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد ريكتانجولار في ملبورن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات منطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز ماتشيدا زيلفيا الياباني على جانجوون الكوري الجنوبي 3/ 1، وسول الكوري الجنوبي على شنغهاي بورت الصيني بذات النتيجة.
وسجل هدفي ملبورن سيتي ماكس كابوتو في الدقيقة الثالثة وميدين ميميتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وفي المباراة الثانية، نجح فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في تحقيق الفوز خارج ملعبه على جانجوون الكوري الجنوبي 3/ 1.
وسجل أهداف ماتشيدا زيلفيا كيا سينتو في الدقيقة 24 وهوكونو شيمودا في الدقيقة 28 وأوه سي-هون في الدقيقة 39، فيما أحرز بارك هو-يونج هدف جانجوون الوحيد في الدقيقة 55.
وفي المباراة الثالثة، فاز سول الكوري الجنوبي على مضيفه شنغهاي بورت الصيني 3/ 1.
وسجل أهداف فريق سول جيسي لينجارد (هدفين) في الدقيقتين 48 و77، ولوكاس رودريجيز في الدقيقة 61، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لشنغهاي بورت ماتيوس فيتال في الدقيقة 58.
ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب منطقة الشرق برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام ملبورن سيتي الذي لعب خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من ماتشيدا زيلفيا وسول، و7 لكل من سانفريس هيروشيما وجوهر دار التعظيم وأولسان اتش دي، و6 لكل من جانجوون وبوريرام يونايتد، و4 لكل من شنغهاي شينخوا وتشنيجدو رونجتشنج، ونقطة لشنغهاي بورت.
ويلتقي لاحقاً تشينجدو رونجتشنج الصيني مع سانفريس هيروشيما الياباني في تشينجدو. فيما يلتقي غداً الأربعاء، أولسان اتش دي من كوريا الجنوبية مع بوريرام يونايتد التايلاندي في أولسان، وشنغهاي شينخوا الصيني مع فيسيل كوبي الياباني في شنغهاي.

