الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مسابقات وجوائز قيّمة في نهائي كأس الاتحاد للبولو

مسابقات وجوائز قيّمة في نهائي كأس الاتحاد للبولو
25 نوفمبر 2025 16:54

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الحبتور» يكسب «مهرة» في «عيد الاتحاد» للبولو
4 فرق في بطولة عيد الاتحاد للبولو


أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن توقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة «إليت كار» لترعى النادي لمدة موسمين مقبلين، جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم اليوم بمقر النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.
وقّع على الاتفاقية سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت، ممثلاً عن النادي، وهارون حياة، المدير المالي للمجموعة، بحضور عبدالباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي.
وتتضمن الاتفاقية رعاية المجموعة لكافة النشاطات من الفعاليات والمسابقات والبطولات التي تقام في النادي خلال الموسم جاري والموسم المقبل، مع قابلية تمديد مدة الرعاية بالاتفاق بين الطرفين، وتعكس الاتفاقية الرؤية الجديدة للنادي في جذب الرعاة، بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجية التطوير القائمة على خدمة الرياضة بشكل عام، وسباقات الخيل والبولو في غنتوت بشكل خاص.
ونقل سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للحضور خلال حفل توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الشراكة تُعد خطوة مميزة في طريق التطوير، كما أعلن النادي خلال المؤتمر عن برنامج نهائي بطولة كأس الاتحاد للبولو المقرر إقامته السبت المقبل، الذي تضمّن العديد من الفقرات الجديدة، في إطار احتفالات النادي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.
ويتضمن برنامج نهائي كأس الاتحاد فقرات غنائية تتضمن أغاني وطنية، فضلاً عن مجموعة من المسابقات، أهمها مسابقة أجمل زي وطني للحضور تحت سن 15 سنة، وأجمل لوحة رسم معبّرة عن العيد الوطني، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز عينية قيمة للغاية.
من جهته وجه عبد الباسط الحمادي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الدعوة إلى الجماهير لحضور هذا اليوم المميز، مؤكداً أن الجميع سوف يستمتع بالبرنامج الذي سوف يتضمن فعاليات ممتعة لكافة أفراد العائلة.
وفيما يخص توقيع اتفاقية الرعاية مع مجموعة إليت كار قال: يسعدنا توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت، حيث تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد لتكون انطلاقة مناسبة بين النادي المجموعة.
ووجّه الشكر إلى مجموعة إليت كار على هذه الرعاية، مؤكداً أن الفوائد سوف تعمّ على الطرفين، حيث تعكس هذه الاتفاقية الرؤية التطويرية الواعدة للطرفين، سواء نادي غنتوت الذي يسعى إلى التطوير بشكل لافت من خلال خطوات مدروسة بشكل دقيق، أو مجموعة إليت كار التي تسعى إلى تأكيد جدارتها بالتواجد في السوق الإماراتي.
وتمنّى أن تكون الاتفاقية فاتحة خير على الجميع، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها مستقبلاً، مشيراً إلى أنها بداية لمزيد من الاتفاقيات للنادي مع المؤسسات الاقتصادية والوطنية في الدولة.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
كأس البولو
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©