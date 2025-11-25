مسابقات وجوائز قيّمة في نهائي كأس الاتحاد للبولو

مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن توقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة «إليت كار» لترعى النادي لمدة موسمين مقبلين، جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم اليوم بمقر النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

وقّع على الاتفاقية سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت، ممثلاً عن النادي، وهارون حياة، المدير المالي للمجموعة، بحضور عبدالباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي.

وتتضمن الاتفاقية رعاية المجموعة لكافة النشاطات من الفعاليات والمسابقات والبطولات التي تقام في النادي خلال الموسم جاري والموسم المقبل، مع قابلية تمديد مدة الرعاية بالاتفاق بين الطرفين، وتعكس الاتفاقية الرؤية الجديدة للنادي في جذب الرعاة، بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجية التطوير القائمة على خدمة الرياضة بشكل عام، وسباقات الخيل والبولو في غنتوت بشكل خاص.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس نادي غنتوت، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للحضور خلال حفل توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الشراكة تُعد خطوة مميزة في طريق التطوير، كما أعلن النادي خلال المؤتمر عن برنامج نهائي بطولة كأس الاتحاد للبولو المقرر إقامته السبت المقبل، الذي تضمّن العديد من الفقرات الجديدة، في إطار احتفالات النادي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.

ويتضمن برنامج نهائي كأس الاتحاد فقرات غنائية تتضمن أغاني وطنية، فضلاً عن مجموعة من المسابقات، أهمها مسابقة أجمل زي وطني للحضور تحت سن 15 سنة، وأجمل لوحة رسم معبّرة عن العيد الوطني، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز عينية قيمة للغاية.

من جهته وجه عبد الباسط الحمادي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الدعوة إلى الجماهير لحضور هذا اليوم المميز، مؤكداً أن الجميع سوف يستمتع بالبرنامج الذي سوف يتضمن فعاليات ممتعة لكافة أفراد العائلة.

وفيما يخص توقيع اتفاقية الرعاية مع مجموعة إليت كار قال: يسعدنا توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت، حيث تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد لتكون انطلاقة مناسبة بين النادي المجموعة.

ووجّه الشكر إلى مجموعة إليت كار على هذه الرعاية، مؤكداً أن الفوائد سوف تعمّ على الطرفين، حيث تعكس هذه الاتفاقية الرؤية التطويرية الواعدة للطرفين، سواء نادي غنتوت الذي يسعى إلى التطوير بشكل لافت من خلال خطوات مدروسة بشكل دقيق، أو مجموعة إليت كار التي تسعى إلى تأكيد جدارتها بالتواجد في السوق الإماراتي.

وتمنّى أن تكون الاتفاقية فاتحة خير على الجميع، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها مستقبلاً، مشيراً إلى أنها بداية لمزيد من الاتفاقيات للنادي مع المؤسسات الاقتصادية والوطنية في الدولة.