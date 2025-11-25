«الأبيض الأولمبي» يبدأ تجمُّع دبي استعداداً لـ «خليجي تحت 23»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، تجمّعه الداخلي في دبي، في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي تُقام خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات.

ووضعت القرعة «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية إلى جانب العراق، عُمان، واليمن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر «المستضيف»، السعودية، البحرين، والكويت، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يصعد الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتأتي المشاركة الخليجية ضمن برنامج الإعداد المستمر للمنتخب، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في السعودية من 7 إلى 25 يناير المقبل، والتي يشارك فيها «الأبيض» للمرة السادسة في تاريخه بعد نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024.

وأوقعت قرعة النهائيات منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، في مجموعة قوية ومتوازنة، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية 25 يناير 2026.

واستبق المنتخب مشاركته الخليجية بخوض مباراتين وديتين في البطولة الدولية الودية بالإمارات خلال نوفمبر الجاري، حيث فاز على سنغافورة 6-0 على ملعب ذياب عوانة في دبي، قبل أن يخسر أمام تونس 2-3 على ملعب نادي الشارقة.

وأكد أحمد مبارك، مدير المنتخب، أن التجمع الداخلي يمثّل محطة فنية مهمّة قبل السفر إلى الدوحة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تعزيز الانسجام ورفع مستوى الجاهزية، وقال: «نخوض البطولة الخليجية بروح المنافسة ورغبة حقيقية في تقديم صورة تليق بكرة الإمارات، اللاعبون في حالة تركيز عالية، وهدفنا أن نكون ضمن المنتخبات المنافسة حتى المراحل النهائية، مع مواصلة البناء الفني لنهائيات كأس آسيا».

وأضاف أن المباراتين الوديتين الأخيرتين منحتا الجهاز الفني مؤشرات إيجابية على تطور المستوى وقدرة اللاعبين على التعامل مع سيناريوهات مختلفة.