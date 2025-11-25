نجوم «سيل جي بي» يتحدّون الأمواج في سيرف أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

قبل 4 أيام فقط من انطلاق سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار«سيل جي بي» لموسم 2025، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، استبدل عدد من أبرز أبطال الإبحار في العالم قواربهم السريعة من طراز «F50» بألواح التزلُّج على الأمواج في «سيرف أبوظبي»، التي تُعد أكبر حوض أمواج اصطناعية في العالم.

وشارك في هذه الفعالية مجموعة من ألمع نجوم رياضة سباق القوارب في العالم مثل سيباستيان شنايتر من سويسرا، ودييجو بوتين من إسبانيا، وبيتر برلينج من نيوزيلندا، إلى جانب أفراد الطاقم توم رامشو وبول كامبل جيمس من كندا، وبيتر كيني من الولايات المتحدة، وجيمس ويرزبوسكي وفيلِكس فان دن هوفِل من ألمانيا، واستمتعوا جميعاً بأفضل تكنولوجيا متطورة لتوليد أمواج مهيّأة للتزلج، المقدمة من «كيلي سلايتر ويف كومباني».

كما انضم إليهم أيضاً لاعب الكريكت النيوزيلندي ترينت بولت، والإماراتي أحمد الشحي الذي يمتلك باعاً طويلاً في الرياضات الجوية، كالقفز بالمظلات والطيران الشراعي وسبيد رايدنج.

وكانت هذه الزيارة بمثابة فرصة مميّزة لتجربة رياضة مائية أخرى تتطلّب قدراً كبيراً من الدقة والتوازن وسرعة اتخاذ القرار في أجزاء من الثانية، وهي مهارات سيحتاجون إليها في اللحظات الحاسمة في السباقات بميناء زايد يومي السبت والأحد المقبلين.

قال دييجو بوتين، الذي تعلّم الإبحار وركوب الأمواج في سنٍّ مبكرة: «كانت تجربة ممتعة فعلاً. أن نعيش هذه التجربة في واحد من أفضل أحواض الأمواج في العالم فرصة نادرة بالنسبة إلينا، وقد جاءت كما توقّعنا تماماً».

وأضاف: «التجربة هنا مختلفة كثيراً عن البحر المفتوح. من الصعب قراءة حركة الموج، لأنك لا تستطيع التنبؤ بها، الموجة دوماً ما تباغتك، ولهذا لا بد أن تفهمها جيداً حتى تتمكّن من ركوبها كما يجب. في المقابل، المياه شديدة النقاء، والموج منظّم ومثالي تقريباً».

تأتي زيارة الرياضيين إلى سيرف أبوظبي في وقت يتصاعد فيه الترقّب للمواجهة الحاسمة التي ستحدّد مصير الموسم. فبعد 11 جولة أُقيمت عبر قارات مختلفة، ما زالت أربعة فرق فقط في دائرة المنافسة على لقب البطولة والجائزة المالية البالغة مليوني دولار، وهي فرق إيميريتس جي بي آر، وبلاك فويلز، وبوندز فلاينج روز، ولوس جايوس.

وبالنسبة إلى دييجو بوتين، قائد فريق لوس جايوس، فقد شكّلت الأجواء الهادئة في سيرف أبوظبي توازناً مثالياً قبل عطلة نهاية أسبوع يُتوقَّع أن تشهد نهائي الموسم. إذ يدخل حامل اللقب إلى النهائي الكبير وهو في المركز الرابع، خارج المراكز الثلاثة الأولى المؤهَّلة للسباق النهائي، ليجد نفسه في موقع المطارد الذي يسعى لقلب المعادلة في اللحظات الأخيرة.

تنتظر المتسابقين في ميناء زايد ظروف خاصة يومي السبت والأحد، حيث يُقام السباق النهائي لموسم 2025 من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، على مضمار ساحلي مدمج، مع توقّعات برياح خفيفة تجعل مجريات المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات وتعطي وزناً أكبر للتكتيك ودقّة اتخاذ القرار. وخلال يومين من سباقات الأسطول، يتحدّد الترتيب العام للفرق، قبل أن تتقدّم الفرق الثلاثة الأولى إلى سباق نهائي واحد حاسم يخرج منه فريق واحد متوَّجاً بلقب موسم 2025 وجائزة مالية قدرها 2 مليون دولار.

ولا يقتصر نهائي موسم 2025 لسباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، على المنافسات البحرية فحسب، إذ يقدّم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه، من خلال برنامج ترفيهي يشمل حفل يحييه النجم العالمي أولي مورس مساء السبت المقبل، تليها أمسية موسيقية يقدّمها الإعلامي والـ «دي الجي» الشهير مارك رايت مساء الأحد، ومع فعاليات ما بعد السباق، يتحوّل استاد السباق على الواجهة البحرية إلى مركز حيوي للفعاليات والعروض الحية طوال عطلة نهاية الأسبوع.