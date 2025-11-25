منتخب بناء الأجسام يشارك في بطولة العالم بـ 14 لاعباً



دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن القائمة النهائية التي تضم 14 لاعباً في صفوف المنتخب الوطني لبناء الأجسام المشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي ستنطلق منافساتها السبت القادم في السعودية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الهدف من المشاركة في البطولة المقبلة هو تأكيد المكانة المميزة لبناء الأجسام الإماراتية والحضور على المستوى العالمي في جميع المجالات، مثمّناً الجهود التي تبذلها لجنة المنتخبات والجهازان الفني والإداري وأفراد المنتخب الوطني للوصول للجاهزية التامة والمشاركة في المنافسات بشكل مميز، متمنياً للاعبين تحقيق أفضل الإنجازات.

ويترأس بعثة المنتخب محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب، واللاعبين أحمد رستم، وعبدالله المرزوقي، وخالد بخت الفلاسي، ومطر الظاهري، ومروان البلوشي، وأحمد التميمي، وخالد المطوع، وطارق موسى، وأحمد محمد علي، وعمر المهيري، وعلي ضاوي، وراشد زايد الزعابي، وعبدالله الختال، وعصام الغص.