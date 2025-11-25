الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

منصور بالهلي يسجل حضوراً مميزاً في رالي دبي الصحراوي

منصور بالهلي يسجل حضوراً مميزاً في رالي دبي الصحراوي
25 نوفمبر 2025 17:11

أبوظبي (الاتحاد)

حقق السائق الإماراتي منصور بالهلي، متسابق فريق ليوا وممثل نادي ليوا الرياضي، حضوراً قوياً في منافسات رالي دبي الصحراوي، مسجلاً نتائج لافتة في واحدة من أصعب جولات الراليات على مستوى المنطقة، حيث تمكن من إحراز المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الثالث في فئة SSV، إضافة إلى تحقيق المركز الثامن في الترتيب العام لجميع الفئات المشاركة.
وجاء هذا الإنجاز بعد أداء ثابت وقوي قدمه بالهلي على مختلف مراحل الرالي، التي تميزت بتحديات كبيرة وصعوبات تضاريسية متنوعة، تطلبت دقة في القيادة وقدرة عالية على التعامل مع الكثبان الرملية والطرق المفتوحة، في ظل مشاركة نخبة من أبرز السائقين الإقليميين والدوليين، في النسخة الحالية مما رفع مستوى المنافسة بشكل كبير.
وأكد منصور بالهلي أن هذا التفوق جاء نتيجة الاستعداد الجيد والدعم الذي يحظى به من نادي ليوا الرياضي، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية حتى اللحظات الأخيرة، وأنه يطمح إلى تحقيق نتائج أكبر في مشاركاته القادمة ضمن بطولات الراليات الصحراوية.
ويواصل فريق ليوا ونادي ليوا الرياضي دعم المتسابقين الإماراتيين وتطوير حضورهم في الساحة الإقليمية، في إطار جهود النادي لتعزيز مكانة الرياضات الصحراوية على المستويين المحلي والدولي.

رالي دبي الصحراوي
نادي ليوا الرياضي
مجلس التعاون الخليجي
