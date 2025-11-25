«اكتشاف الموهوبين» تتصدر نقاشات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة



دبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الأول لورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة واسعة من الأجهزة الفنية لمنتخباتنا الوطنية والشاطئية والصالات والكرة النسائية.

حضر فعاليات اليوم الأول محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، ويان فان وينكل، المدير الفني للاتحاد، وستيفن مارتينز، مدير دائرة تطوير كرة القدم العالمية، وماكس دي فيلدر، مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم، والدكتور بلحسن مالوش، المستشار الفني الإقليمي، وعمرو محب، مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الاتحاد الدولي.

واستعرضت جلسات اليوم الأول من الورشة تقارير عالمية تناولت جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء عبر برامج اكتشاف اللاعبين الموهوبين في الفئات السنية للبراعم والناشئين والشباب المنتمين لأكاديميات كرة القدم والأندية، إضافة إلى الدورات والبرامج التي تزيد من خبرات المدربين المسؤولين عن عمليات الاكتشاف، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها اللعبة على جميع الأصعدة.

وتركز ورشة الفيفا لتحليل بيئة كرة القدم للهواة على عدد من الأهداف الحيوية، أبرزها تعزيز منظومة تطوير المواهب وزيادة خبرات المدربين بأطر عمل واضحة في عملية الاستكشاف، مع تحليل الأداء وفق معايير محددة، وأهمية تتبع أداء كل لاعب على حدة، والوقوف على كيفية تحديد اللاعبين المتأخرين في عملية التطوير.