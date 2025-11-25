الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجبا على رأس قائمة موناكو أمام بافوس في دوري أبطال أوروبا

بوجبا على رأس قائمة موناكو أمام بافوس في دوري أبطال أوروبا
25 نوفمبر 2025 18:09


باريس (د ب أ)
يعود النجم المخضرم بول بوجبا للظهور من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تواجد ضمن قائمة فريقه موناكو الفرنسي، التي ستواجه بافوس القبرصي. ويحل موناكو ضيفاً على بافوس، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، حيث يسعى لحصد انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب بودو/جليمت النرويجي في الجولة الماضية.
واختار سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، 22 لاعباً لخوض المباراة، حيث كان من بينهم بوجبا، الذي سجّل ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب طويل خلال لقاء الفريق ضد رين بالدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي.
وتعود آخر مباراة للنجم الفرنسي بدوري الأبطال إلى 13 مارس 2022، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، حينما كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. يُذكر أن موناكو يحتل المركز التاسع عشر بجدول ترتيب دوري الأبطال حالياً برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام بافوس، صاحب المركز العشرين، الذي يمتلك ذات العدد من النقاط أيضاً.

