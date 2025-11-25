الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل على أبواب التأهل لثمن نهائي «أبطال آسيا 2» في طهران

الوصل على أبواب التأهل لثمن نهائي «أبطال آسيا 2» في طهران
25 نوفمبر 2025 18:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد الوصل حسم تأهله الرسمي إلى دور الـ16 في «دوري أبطال آسيا 2»، عندما يواجه مضيفه الاستقلال الإيراني عند الساعة الثامنة من مساء الغد على استاد شهري قدس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.
ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بفرص واضحة للعبور، إذ يكفيه تفادي الخسارة لضمان بطاقة التأهل، بعدما حافظ على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على المحرق البحريني صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط، والذي خسر في المباراة المقدمة من الجولة ذاتها أمام الوحدات الأردني.
في المقابل، يتمسك الاستقلال، صاحب 4 نقاط، بفرصة أخيرة، إذ يحتاج للفوز فقط لإبقاء حظوظه قائمة قبل الجولة الختامية.
وجمع الوصل نقاطه العشر من الفوز على الاستقلال 7-1 في دبي، ثم الانتصار على الوحدات 2-1 في عمّان، وعلى المحرق 1-0 في المنامة، قبل أن يفرض التعادل 1-1 على الوحدات في الجولة الماضية.
وسيفتقد «الأصفر» في المباراة الثنائي علي صالح وأدريلسون بعد تعرضهما لوعكة صحية حالت دون سفرهما مع البعثة، ما يمثل ضربة موجعة لخيارات المدرب في المراكز الأمامية والدفاعية.

الوصل
الاستقلال
الاستقلال الإيراني
دوري أبطال آسيا
