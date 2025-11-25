الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي يأمل عودة ديمبيلي لسان جيرمان أمام توتنهام

إنريكي يأمل عودة ديمبيلي لسان جيرمان أمام توتنهام
25 نوفمبر 2025 18:32

 
باريس (أ ب)

أخبار ذات صلة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
جوارديولا: مغامرة المداورة جاءت بنتائج عكسية أمام ليفركوزن


يأمل لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عودة عثمان ديمبيلي للفريق مجدداً، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي. ويواجه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» ضيفه توتنهام هوتسبير، غداً الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتدرب عثمان ديمبيلي مع زملائه في الفريق، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب منذ الرابع من نوفمبر الجاري، في لقاء أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال. وصرح المدرب الإسباني عشية لقاء توتنهام بأن ديمبيلي سينضم إلى قائمة سان جيرمان «إذا لم تكن هناك أي مشكلة».
وأصيب ديمبيلي في ربلة ساقه اليسرى بعد عودته مؤخرا من إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء اللعب مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي، فيما أكد إنريكي أنه سيتخذ جميع الاحتياطات اللازمة مع اللاعب.
أشار إنريكي: «في كل مرة يعود فيها لاعب مصاب، يصعب علينا معرفة كيفية التعامل معه. إذا كنا نتحدث عن عثمان، فسأكون أكثر انتباها من المعتاد. نود أن يعود عثمان، لكن يتعين علينا توخي الحذر». وستكون هذه هي المباراة الثانية لباريس سان جيرمان مع توتنهام خلال الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق العاصمة الفرنسية التغلب على الفريق اللندني بركلات الترجيح عندما التقيا في أغسطس الماضي بكأس السوبر الأوروبي، محققاً بذلك لقبه الخامس في عام 2025.
يشار إلى أن سان جيرمان، الذي توج بلقبه الأول في دوري الأبطال الموسم الماضي، يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب المسابقة القارية برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام توتنهام، صاحب المركز العاشر.

لويس إنريكي
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
توتنهام
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©