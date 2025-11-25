إنريكي يأمل عودة ديمبيلي لسان جيرمان أمام توتنهام



باريس (أ ب)



يأمل لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عودة عثمان ديمبيلي للفريق مجدداً، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي. ويواجه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» ضيفه توتنهام هوتسبير، غداً الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتدرب عثمان ديمبيلي مع زملائه في الفريق، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب منذ الرابع من نوفمبر الجاري، في لقاء أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال. وصرح المدرب الإسباني عشية لقاء توتنهام بأن ديمبيلي سينضم إلى قائمة سان جيرمان «إذا لم تكن هناك أي مشكلة».

وأصيب ديمبيلي في ربلة ساقه اليسرى بعد عودته مؤخرا من إصابة في أوتار الركبة اليمنى تعرض لها أثناء اللعب مع منتخب فرنسا في سبتمبر الماضي، فيما أكد إنريكي أنه سيتخذ جميع الاحتياطات اللازمة مع اللاعب.

أشار إنريكي: «في كل مرة يعود فيها لاعب مصاب، يصعب علينا معرفة كيفية التعامل معه. إذا كنا نتحدث عن عثمان، فسأكون أكثر انتباها من المعتاد. نود أن يعود عثمان، لكن يتعين علينا توخي الحذر». وستكون هذه هي المباراة الثانية لباريس سان جيرمان مع توتنهام خلال الموسم الحالي، بعدما سبق لفريق العاصمة الفرنسية التغلب على الفريق اللندني بركلات الترجيح عندما التقيا في أغسطس الماضي بكأس السوبر الأوروبي، محققاً بذلك لقبه الخامس في عام 2025.

يشار إلى أن سان جيرمان، الذي توج بلقبه الأول في دوري الأبطال الموسم الماضي، يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب المسابقة القارية برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام توتنهام، صاحب المركز العاشر.