4 ميداليات حصاد الإمارات في «عربية الشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)



رفع لاعبو ولاعبات الإمارات رصيدهم إلى أربع ميداليات ملونة، منها فضيتان وبرونزيتان في ختام البطولة العربية للشطرنج التي أسدل عليها الستار في الكويت، والتي نظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وباستضافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

وأضافت بعثة الإمارات ميداليتين جديدتين في منافسات الشطرنج الكلاسيكي؛ بعدما حققت وافية درويش المعمري، لاعبة المنتخب ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية الفضية في فئة السيدات برصيد 7 نقاط من 9 جولات، متساوية مع الأردنية بشرة الشعيبي التي حصدت الذهبية، فيما جاءت الجزائرية لينا ناصر ثالثة برصيد 6.5 نقطة.

وفي فئة الرجال، تمكن لاعب المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عمران الحوسني من إحراز الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة من 9 جولات، خلف المصري أدهم قنديل صاحب المركز الأول برصيد 7.5 نقطة، واللبناني أكرم خويدر، صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط.

ولم تكن هذه الميدالية الأولى للحوسني في البطولة، حيث سبق له أن حقق الفضية في منافسات الشطرنج الخاطف للرجال، فيما أحرزت وافية درويش المعمري الميدالية البرونزية في الشطرنج الخاطف للسيدات، ليكتمل رصيد الإمارات عند أربع ميداليات: فضيتان وبرونزيتان.

وتعكس هذه النتائج تطور مستوى الشطرنج الإماراتي على الصعيدين العربي والدولي، في ظل حضور مميز للاعبي المنتخبات الوطنية، وإصرارهم على المنافسة على المراكز الأولى، كما تؤكد نجاح منظومة العمل في الأندية والاتحاد في إعداد لاعبين قادرين على تحقيق إنجازات متواصلة في كبرى البطولات.