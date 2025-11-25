الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 ميداليات حصاد الإمارات في «عربية الشطرنج»

4 ميداليات حصاد الإمارات في «عربية الشطرنج»
25 نوفمبر 2025 19:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ميداليتان للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالكويت
البطولة العربية للشطرنج في الكويت تشهد منافسات قوية


رفع لاعبو ولاعبات الإمارات رصيدهم إلى أربع ميداليات ملونة، منها فضيتان وبرونزيتان في ختام البطولة العربية للشطرنج التي أسدل عليها الستار في الكويت، والتي نظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وباستضافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.
وأضافت بعثة الإمارات ميداليتين جديدتين في منافسات الشطرنج الكلاسيكي؛ بعدما حققت وافية درويش المعمري، لاعبة المنتخب ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية الفضية في فئة السيدات برصيد 7 نقاط من 9 جولات، متساوية مع الأردنية بشرة الشعيبي التي حصدت الذهبية، فيما جاءت الجزائرية لينا ناصر ثالثة برصيد 6.5 نقطة.
وفي فئة الرجال، تمكن لاعب المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عمران الحوسني من إحراز الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة من 9 جولات، خلف المصري أدهم قنديل صاحب المركز الأول برصيد 7.5 نقطة، واللبناني أكرم خويدر، صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط.
ولم تكن هذه الميدالية الأولى للحوسني في البطولة، حيث سبق له أن حقق الفضية في منافسات الشطرنج الخاطف للرجال، فيما أحرزت وافية درويش المعمري الميدالية البرونزية في الشطرنج الخاطف للسيدات، ليكتمل رصيد الإمارات عند أربع ميداليات: فضيتان وبرونزيتان.
وتعكس هذه النتائج تطور مستوى الشطرنج الإماراتي على الصعيدين العربي والدولي، في ظل حضور مميز للاعبي المنتخبات الوطنية، وإصرارهم على المنافسة على المراكز الأولى، كما تؤكد نجاح منظومة العمل في الأندية والاتحاد في إعداد لاعبين قادرين على تحقيق إنجازات متواصلة في كبرى البطولات.

الشطرنج
اتحاد الشطرنج
منتخب الشطرنج
البطولة العربية للشطرنج
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©