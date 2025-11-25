كأس العرب.. الكويت أول المتأهلين من الملحق



نيقوسيا (أ ف ب)

بلغ منتخب الكويت نهائيات كأس العرب 2025 بكرة القدم، بعد فوزه في أولى مباريات الملحق المؤهل على موريتاينا 2-0 الثلاثاء في الدوحة، وتلعب الكويت التي لم تشارك في النسخة الماضية، في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، سجل هدفي «الأزرق» محمد دحام بكرة رأسية (7)، ونوح محمد (23 خطأ في مرمى فريقه).

وفرضت الكويت بداية قوية عبر هجوم ضاغط، فيما لم يكن المنتخب الموريتاني قادراً على الوصول إلى شباك الحارس الكويتي خالد الرشيدي إلا في مرات معدودة، أخطرها الانفراد الصريح الذي أهدره المهاجم مامادو سي بعد تصد مميز للحارس الرشيدي.

وفي الشوط الثاني، كاد الأزرق يعزز تقدمه عن طريق يوسف ناصر ومحمد دحام، إلا أن التسرع في استغلال الفرص وتألق حارس موريتانيا أبو بكر ديوب حالا دون ذلك.

وتحسم الثلاثاء والأربعاء هوية المنتخبات السبعة المتأهلة عبر التصفيات إلى البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثانية توالياً بين 1 و18 ديسمبر.

وتستضيف الدولة الخليجية التي احتضنت المونديال الأخير عام 2022، سبع مباريات للمنتخبات الـ14 الأدنى تصنيفاً، على مدى يومين، وينضم الفائزون إلى تسعة منتخبات تأهلت تلقائياً.

وكانت قطر استضافت نسخة 2021 كبروفة لأول مونديال يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر الرديف على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.

وسينضم الفائز من مواجهتي سوريا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس. ويلعب الفائز من مواجهتي عمان مع الصومال، وجزر القمر مع اليمن في المجموعة الثانية مع المغرب والسعودية.

كما ينضم الفائز من مباراتي البحرين مع جيبوتي، والسودان مع لبنان إلى المجموعة الرابعة إلى جاني الجزائر مع العراق.