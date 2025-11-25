الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مئوية جوارديولا» تتزامن مع قمة الذكريات بين برشلونة وتشيلسي

«مئوية جوارديولا» تتزامن مع قمة الذكريات بين برشلونة وتشيلسي
25 نوفمبر 2025 20:55

 

مانشستر (أ ب)
لم يسبق لبيب جوارديولا أن عمل في بطولة قارية أقل من دوري أبطال أوروبا، ويستعد اليوم لقيادة مانشستر سيتي في مباراته رقم 100 بالبطولة الأكبر.

يستضيف سيتي باير ليفركوزن ساعياً لفوزه الرابع عشر على التوالي على ملعبه أمام الفرق الألمانية، ليواصل سلسلة انتصاراته قبل تولي جوارديولا المسؤولية في 2016.
ضاعف جوارديولا الآن رصيده من مباريات دوري أبطال أوروبا الخمسين مع برشلونة، حيث فاز بلقبين في أربعة مواسم، بينما قاد بايرن ميونيخ الألماني في 36 مباراة خلال ثلاثة مواسم انتهت جميعها في قبل النهائي، ومع مانشستر سيتي حقق جوارديولا اللقب مرة واحدة وخسره في النهائي أمام تشيلسي عام 2021. وتتزامن مئوية جوارديولا اليوم الثلاثاء مع مواجهة تجمع بين برشلونة وتشيلسي في قبل النهائي عام 2009 عندما قاد جوارديولا الفريق الكتالوني للصعود للنهائي في عام 2009.
يدخل برشلونة وتشيلسي المباراة المقامة على ملعب ستامفورد بريدج بتواجدهما في المركزين 11 و12 من أصل 36 فريقا في منتصف المشوار بمرحلة الدوري.

وتفتتح مباريات الثلاثاء بين صاحبي المركزين 35 و36، حيث يستضيف أياكس نظيره بنفيكا، وسيتمكن أحد أبطال أوروبا السابقين على الأقل من حصد نقطة من مباراته الخامسة.
ويستضيف جالطة سراي التركي الذي يفتقد مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين المصاب، هداف دوري أبطال أوروبا حاليا، فريق يونيون سانت جيلواز البلجيكي في المباراة الافتتاحية الأخرى. وسيسافر يوفنتوس لمواجهة بودو جليمت النرويجي في مباراة ستقام وسط أجواء شديدة البرودة.
وفي باقي المباريات، يلعب بوروسيا دورتموند ضد فياريال، ومارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد، ونابولي ضد كاراباج، وسلافيا براج ضد أتلتيك بلباو.

مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
برشلونة
