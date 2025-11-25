أرتيتا يسأل: أين نحن.. والإجابة غداً في دوري أبطال أوروبا



لندن (أ ف ب)

يرتقب أرسنال عودة قائده النروجي مارتن أوديجارد، الغائب منذ نحو شهرين بسبب الإصابة، إلى قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في لندن، بحسب ما أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الثلاثاء.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عشية المباراة «كان قريبا جدا من العودة في المباراة السابقة» الأحد في الفوز على توتنهام 4-1 ضمن الدوري الممتاز، مضيفا «نأمل أن يكون ضمن المجموعة غدا الأربعاء».

وكان صانع الألعاب النروجي تعرض لإصابة في الركبة في الرابع من أكتوبر ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

كما يأمل أرتيتا في استعادة المهاجمين السويدي فيكتور يوكيريس والألماني كاي هافيرتس خلال الأيام المقبلة، إذ يغيب الأخير بسبب إصابة في الركبة منذ المرحلة الأولى من الدوري في 17 أغسطس.

ومن الأخبار السارة الأخرى، اقتراب عودة المهاجم البرازيلي جابريال جيزوس الذي تعرض لإصابة في الركبة منذ يناير الماضي، إذ أكد أرتيتا أنه «قريب جدا» من العودة «أسرع مما كان متوقعا».

وستكون مواجهة أرسنال وبايرن بين الفريقين الأفضل حاليا في دوري الأبطال، إذ حقق كل منهما أربعة انتصارات في أربع مباريات.

وقال أرتيتا «نحن في وضعية جيدة جدا ونريد بالطبع أن نبقى كذلك»، مشددا على ضرورة خوض اللقاء «بنية الفوز»، متابعا «نعلم أن مباراة رائعة وصعبة جدا تنتظرنا».

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري بفضل دفاع قوي رغم غياب مدافعه الصلب البرازيلي جابريال للإصابة، فيما يهيمن بايرن على الـ«بوندسليجا» بعد عشرة انتصارات وتعادل واحد، بفضل مهاجميه الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه.

وعلّق أرتيتا «كنا منتظمين جدا في البطولتين، وهم كذلك، غدا سيكون اختبارا ممتازا لمعرفة أين نحن».

بدوره، قال المدافع الهولندي يوريين تيمبر «بايرن ميونيخ ناد كبير، لديهم فريق رائع ولاعبون ممتازون ومدرب ممتاز، لذا ستكون مباراة صعبة في كل الأحوال».

وأضاف «أعتقد أن الفريقين يريدان الضغط ويريدان اللعب، لذا ستكون أيضا مباراة مثيرة للجماهير».