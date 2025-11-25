الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت عن أداء ليفربول المقلق: إنه أمر سخيف

سلوت عن أداء ليفربول المقلق: إنه أمر سخيف
25 نوفمبر 2025 21:36

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
جوارديولا: مغامرة المداورة جاءت بنتائج عكسية أمام ليفركوزن


يستضيف ليفربول منافسه أيندهوفن غداً الأربعاء على أمل أن تمنح المنافسات الأوروبية حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعض الراحة من الكابوس المحلي الذي وصفه المدرب أرني سلوت بأنه «سخيف».
وخسر ليفربول ثماني من آخر 11 مباراة خاضها في كل المسابقات، بما في ذلك الهزيمة القاسية 3- صفر أمام نوتنجهام فورست مطلع الأسبوع الجاري، ما جعله يتراجع إلى المركز 12 في الدوري وزاد الضغط على مدربه الهولندي.
وقال سلوت عن أداء فريقه المقلق «إنه أمر سخيف. إنه لا يصدق. قلت مراراً إنه لا توجد أي أعذار لتبرير أدائنا بهذا الشكل. إنه أمر غير متوقع بالنسبة للنادي، ولي، وللجميع، لكن ربما هذا هو أفضل نادٍ يعرف كيف يواجه مثل هذه الظروف، فكلما ازدادت الصعوبة في هذا النادي، أصبحنا أكثر تماسكاً».
وربما كانت البطولة الأوروبية الأعرق للأندية بمثابة متنفس لليفربول، إذ حقق الفوز في ثلاث من أصل أربع مباريات، بما في ذلك الانتصار 1- صفر على ريال مدريد، ليحتل المركز الثامن برصيد تسع نقاط.
وعندما سُئل عما إذا كان عليه إثبات نفسه للجماهير، قال سلوت «لا علاقة لذلك بمثل هذا الوضع. في هذا المستوى، عليك أن تثبت نفسك كل يوم. لا يمكنك أن تقول لقد فزت بالدوري أو أي شيء من هذا القبيل».
وأضاف «عليك أن تفوز في المباراة القادمة، من أجلي ومن أجل اللاعبين. هذه هي الأجواء التي أحب العمل فيها. لا أعلم إن كان علي أن أثبت نفسي أمام الجماهير بقدر ما يجب أن أثبت جدارتي أمام نفسي».
وأوضح سلوت أن هشاشة دفاع الفريق كانت مؤثرة.
وتابع «عدد الأهداف التي نستقبلها هو الفارق الكبير بين هذا الموسم والموسم الماضي. في المرة الأولى التي وصل فيها (فورست) إلى منطقة الجزاء لدينا من كرة ثابتة، سجلوا هدفاً. استغرق الأمر منا وقتاً للتعافي من ذلك، فيما يتعلق بالأهداف التي استقبلناها في الموسم الماضي، لم نستقبل أي هدف من الكرات الثابتة في مثل هذا الوقت من الموسم. أما هذا الموسم، فاستقبلنا تسعة أهداف. من اللعب المفتوح، ما زلنا نصنع فرصاً كافية لتسجيل الأهداف».
وأشار سلوت إلى أن الحل يكمن في تحمل المسؤولية الجماعية، وأردف «يتعين على الفريق بأكمله أن يساهم دفاعياً حتى نتمكن من الخروج من هذا التراجع».

ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
أرني سلوت
أيندهوفن
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©