سوريا تهزم جنوب السودان وتتأهل لنهائيات كأس العرب



الدوحة (د ب أ)

تأهل منتخب سوريا إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعدما فاز على نظيره منتخب جنوب السودان 2 / صفر في مرحلة التصفيات.

وسجل محمد الحلاق الهداف الأول لسوريا في الدقيقة 52، بعدما تابع كرة عرضية أمام المرمى من زميله محمود الأسود، وبعد 7 دقائق أضاف محمود المواس الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة محمد الحلاق.

وحسم التعادل الشوط الأول، والذي جاء متوازناً إلى حد كبير بين المنتخبين، وأنقذ أحمد فقا مدافع سوريا كرة من أمام خط المرمى بعد محاولة هي الأخطر في الدقيقة 10 لجنوب السودان.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب السوري أفضليته بشكل واضح، مستغلا أزمات عمق الدفاع في منتخب جنوب السودان وغياب الرقابة. ويلتحق منتخب سوريا بالمجموعة الأولى التي تضم منتخب قطر صاحب الضيافة إلى جانب تونس، وكذلك المتأهل عن فلسطين وسوريا.

وكان منتخب سوريا قد شارك في النسخة السابقة أيضا ضمن المجموعة الثانية التي ضمت تونس والإمارات وموريتانيا، لكنه فشل في التأهل عن المجموعة باحتلاله المركز الثالث. ويشارك منتخب جنوب السودان ببطاقة دعوة نظرا لأنه ليس عضوا في الاتحاد العربي لكرة القدم.