الوحدة يتأهل بجدارة إلى دور الـ 16 في «النخبة الآسيوية»



مصطفى الديب (أبوظبي)

حول الوحدة تأخره بهدف أمام السد القطري إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع «العنابي» رصيده إلى 13 نقطة، وبهذه النتيجة يتأهل الوحدة رسميا لدور الستة عشر من البطولة.

تقدم للسد كلودينيىو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق القطري بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سيطر الوحدة على مجريات اللقاء بشكل تام ونجح الصربي تاديتش في تسجيل هدف التعادل للعنابي في الدقيقة 55 قبل أن يضيف هدف التقدم في الدقيقة 66، ثم عزز البديل كايو كانيدو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

وواصل الوحدة سجله الرائع في هذه النسخة من دوري النخبة الآسيوي، حيث لم يخسر الفريق في خمس جولات وتعادل في مباراة واحدة ليظهر بالصورة الأفضل للفريق خلال مشاركاته القارية بقيادة فنية رائعة من البرتغالي مورايس.