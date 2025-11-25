مدير حلبة مرسى ياس لـ«الاتحاد»: نفاد تذاكر «الفورمولا- 1» سنوياً يعكس القيمة العالمية لأبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن علي البشر، مدير عام حلبة مرسى ياس، نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا- 1»، (جولة أبوظبي) المقرر إقامتها 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، على مضمار حلبة مرسى ياس.

وقال في حوار خاص لـ«الاتحاد»: «إن المبيعات هذا العام رائعة، كما كانت الحال في نسخة العام الماضي، لاسيما في ظل رغبة الجميع لخوض تجربة السباق في قلب العاصمة أبوظبي، حيث أصبحت تجربة مختلفة عن باقي حلبات العالم في بطولة (الفورمولا- 1)».

وأضاف: «نحن في حلبة ياس نسعى بكل قوة لعكس هوية أبوظبي عاصمتنا الحبيبة في مختلف المنتجات، وهدفنا الأساسي دائماً أن تكون تجربة السباق هنا مختلفة عن التجارب كافة، وهو ما نجح فريق العمل فيه بدرجة كبيرة، في ظل الإقبال الكبير على شراء تذاكر الحدث، خاصة من خارج الدولة، لاسيما وأن أكثر من 70 % من جمهور السباق داخل الحلبة من خارج الدولة.

وقال البشر: «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ (الفورمولا-1) أصبح علامة متميزة على أجندة فعاليات الرياضة في الإمارات بشكل خاص، والعالم عموماً، بعدما بات ذا متعة من نوع مختلف لدى الجمهور، بغض النظر عن شكل المنافسة بين السائقين».

وأشار إلى أن سباق «جولة أبوظبي» نجح في حسم اللقب في ثلاث نسخ فقط من أصل 16 نسخة أقيمت على حلبة ياس، ورغم ذلك نرى المدرجات «كاملة العدد» بشكل شبه دائم، الأمر الذي يؤكد أن أبوظبي أصبحت هي الحدث، وأن ياس هي المقصد والعنوان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن البشر أن حجم دخل السباق في اقتصاد العاصمة أبوظبي، وصل إلى مليار و250 مليون درهم، وهو رقم كبير للغاية، ومن المتوقع أن يزيد في هذه النسخة، الشيء الذي يعني أن السباق ليس مجرد حدث يقام هنا في الإمارات، لكنه صناعة متكاملة بين الرياضة الترفيه والاقتصاد.

وفيما يخص الجديد الذي ستقدمه حلبة ياس هذا العام للجماهير، قال مدير عام حلبة مرسى ياس: «دائماً إسعاد الحضور هو هدفنا، ولدينا رغبة دائمة في أن تكون تجربة أبوظبي فريدة، وفي كل عام نقيس مدى رضا الجماهير وسعادتهم بالتواجد هنا، والحمد لله النتائج مبهرة، وتزداد عاماً بعد الآخر، بفضل عمل الفريق والرغبة الدائمة في تقديم الجديد».

وشدد البشر على أن هناك بعض المنتجات الجديدة التي سيراها الجمهور هذا العام أهمها، منتج 360 الذي سيشكل تجربة فريدة من نوعها عند المنعطف رقم 16 في الحلبة، حيث يتكون من مدرج كامل تم بناؤه بأكثر من طابق، وكل طابق يحتوي على تجربة فريدة من نوعها تمثل مفاجأة للزوار.

ووعد البشر بأن تكون تجربة هذه النسخة مختلفة ولها مذاق آخر عن كل التجارب التي مرت على تاريخ الحلبة منذ استضافتها النسخة الأولى في عام 2009.

وفيما يخص أعداد الجماهير، قال: «لدينا أكثر من 72 ألف مشجع في مختلف أرجاء الحلبة، وهو رقم مميز للغاية، بزيادة حوالي ألفين مشجع عن نسخة العام الماضي، الأمر الذي يعني أن علينا مسؤولية كبيرة للغاية، وهي إسعاد هذا العدد الكبير، والتأكيد على أن أبوظبي تختلف دائماً في الجوهر والمضمون».

وأضاف: «الهوية الإماراتية بشكل عام ستكون حاضرة بقوة، وكذلك الهوية الثقافية للعاصمة، ويتمكن الجمهور من التعرف عليها، من خلال ما يتواجد من تراث في واحات الجماهير، وكذلك فرصة زيارة المعالم السياحية والثقافية، مثل متحف اللوفر، حيث يمكن لحاملي التذاكر زيارة حدائق ياس الترفيهية والمعالم الثقافية مجاناً».

وتحدث مدير عام حلبة ياس عن تأثير قوة المنافسة على لقب بطولة العالم على جولة أبوظبي، وقال: «نتمنى أن تكون أبوظبي جولة حسم اللقب للمرة الرابعة في تاريخها، لكن من المؤكد أنه، كما أكدت من قبل، أن حسم اللقب من عدمه هنا أمر ليس له علاقة بمتعة الجماهير، حيث إن جولة أبوظبي أصبحت بطولة منفصلة بذاتها، ويريد الجميع أن يستمتعوا، بها من خلال التواجد هنا في الإمارات وعيش التجربة بتفاصيلها كافة، حيث نتواجد معهم منذ الوصول إلى مطارات الدولة حتى الخروج منها».